Фед е разделен за бъдещата посока на лихвите и за последиците от AI за икономиката

Ръководителите на Федералния резерв на САЩ са постигнали почти единодушно съгласие да запазят лихвените проценти непроменени на заседанието си миналия месец, но са останали разделени по въпроса за следващите стъпки, като „някои“ от тях са били отворени към повишаване на лихвите, ако инфлацията остане висока, а други са били склонни да подкрепят още понижения, ако инфлацията се забави, както очакват, пише Ройтерс.

Всички централни банкери са били загрижени относно възникващите последици от изкуствения интелект върху икономиката.

Разделението, което се вижда в протокола от предпредпоследното заседание на председателя на Фед Джером Пауъл като ръководител на американската централна банка, показва предизвикателството пред бившия гуверньор на Фед Кевин Уорш, избран от президента Доналд Тръмп да поеме поста от Пауъл през май, в убеждаването на централните банкери да подкрепят пониженията на лихвите, които според Уорш и Тръмп са необходими.

Решението на Федералната комисия по отворения пазар от миналия месец да запази основния лихвен процент в диапазона 3,50%-3,75% се е споделяло от „почти всички“ централни банкери, сочат протоколите от заседанието на 27-28 януари, публикувани в сряда. Но вариантите за политиката оттук-нататък включват доза оптимизъм, че изкуственият интелект ще спомогне за бум на производителността и забавяне на инфлацията и загриженост, че инвестициите в изкуствен интелект създават финансови рискове въз основа на нарастващите оценки на активите и участието на „непрозрачни частни пазари“.

„Редица участници... очакваха по-високият ръст на производителността, свързан с технологични или регулаторни развития, да подложи на натиск към понижение общата инфлация“, сочат протоколите. „Но повечето участници предупредиха, че напредъкът към целта на комисията от 2% може да е по-бавен и дори неравен от общите очаквания и прецениха, че рискът инфлацията да остане трайно над целта на комисията е значителен“, се допълва там.

Изкуственият интелект нови голям потенциал, риск и несигурност

Дебатът на януарското заседание отразява възможни затруднения в бъдеще за Пауъл и след това за Уорш, тъй като централните банкери трябва да вземат предвид краткосрочните данни за икономиката и в същото време да се опитват да разгадаят как и колко бързо ще се стигне до преструктуриране на икономиката, движено от изкуствения интелект.

Например, анализът на служителите на Фед предвижда силният ръст да продължи – прогноза, която е в съответствие с това, което според администрацията на Тръмп ще постигнат политиките ѝ. Но централните банкери смятат, че ръстът ще „надмине потенциала“ и ще доведе до по-висока инфлация, „отразявайки очакването, че използването на ресурсите ще бъде по-затегнато“. Това противоречи на идеята, подкрепена вече от Уорш, че ръстовете на производителността ще бъдат постигнати достатъчно бързо, за да подкрепят по-силен растеж с по-малко натиск върху цените.

Тъй като изкуственият интелект е смятан за източник на голям потенциал, риск и несигурност, решението на Фед от миналия месец да направи пауза в смекчаването на паричната политика изглежда уместно с цел да се прецени в какво състояние е икономиката след пониженията на лихвите със 75 базисни пункта миналата година, става ясно от протоколите.

Само „няколко“ централни банкери са подкрепили ново понижение на заседанието.Гуверньорите на Фед Кристофър Уолър и Стивън Миран са гласували в полза на понижение на лихвите въз основа на загриженост, че пазарът на труда може да е в опасност от отслабване.

По други въпроси 17-те ръководители не са били на едно мнение. Протоколите, например, включват първото споменаване напоследък на възможни повишения на лихвите, ако инфлацията остане над целта на Фед от 2%. В момента тя е с около един процентен пункт над това ниво.

Въпреки че се очаква забавяне на инфлацията тази година, което би трябвало да открие пътя за нови понижения на лихвите, протоколите показват, че „редица участници посочиха, че биха могли да подкрепят двустранно определение на бъдещите решения на комисията за лихвените проценти, което отразява виждането, че възможността за корекции нагоре на целевия диапазон на федералната лихва би била уместна, ако инфлацията остане над целевите нива“.

„Някои“ други са счели, че лихвите трябва да останат непроменени „за известно време“, докато се очакват новите данни за инфлацията и икономиката, като някои от участниците в тази група твърдят, че понижения на лихвите може изобщо да не са уместни, докато има данни, че „отново е възможна дезинфлация“.

За сметка на това „няколко“ централни банкери са заявили, че основната им прогноза за инфлацията и икономиката включва нови понижения на лихвите.

След публикуването на протоколите инвеститорите очакват, че Фед ще запази лихвата си непроменена до заседанието на 16-17 юни, което се очаква да е първото на Уорш, и според прогнозите ще намали лихвите с четвърт пункт на това заседание, както и още веднъж през септември.

Пазарът не очаква повишаване на лихвените проценти в обозримо бъдеще.

Следващото заседание на Фед ще се състои на 17-18 март, когато централните банкери трябва да дадат актуални прогнози за икономиката и лихвените проценти.