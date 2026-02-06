Бостик от Фед: От първостепенно значение е да охладим инфлацията до 2%

Управителят на Федералния резерв на Атланта Рафаел Бостик повтори, че е важно лихвените проценти да се поддържат на ниво, което ограничава икономическата активност и връща инфлацията до 2%.

„Това, което научих, е, че наистина не искаме да имаме инфлация“, заяви Бостик в интервю пред Bloomberg. „След като инфлацията се вкорени в съзнанието на хората, тя променя начина, по който се развива икономиката, и това е една от причините, поради които смятам, че трябва да поддържаме политиката си в рестриктивна позиция, за да върнем инфлацията до 2%. Това е от първостепенно значение“, категоричен е централният банкер.

Бостик, който ще се оттегли от поста си в края на месеца, заяви, че е предпазливо оптимистичен относно икономическите перспективи за тази година, позовавайки се на отслабващия ефект от американските мита и потенциалния тласък от данъчните облекчения, приети от Конгреса миналата година.

Той също така отхвърли последните песимистични доклади за пазара на труда в САЩ и каза, че може да минат месеци, преди Фед да има ясна представа за състоянието на пазара на труда поради спирането на работата на правителството.

„Не получаваме данните навреме“, посочва Бостик, добавяйки: „Моят екип ми казва, че ще е април или май, преди да започнем да извличаме ясни сигнали от данните, за да разберем наистина какво се случва“.

Миналата седмица на първото си заседание за годината Фед запази лихвите непроменени, позовавайки се на признаците на стабилизиране на пазара на труда. Редица представители на регулатора сигнализираха след срещата, че все още са загрижени за ускорената инфлация.

Бостик заяви по-рано тази седмица, че не прогнозира намаления на лихвените проценти за 2026 г. Той ще се оттегли от Фед в края на февруари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви миналата седмица, че възнамерява да номинира Кевин Уорш, бивш управител на Фед, за наследник на Джером Пауъл, след като мандатът на последния изтече през май.