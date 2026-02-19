Калифорния срещу милиардерите: символична битка с малък шанс за победа

Планът на Калифорния да наложи еднократен данък върху богатството на най-богатите си жители е малко вероятно да успее, а и самият му проект има проблеми. Но поглед към това кой поема тежестта, когато милиардерите плащат по-малко данъци, както и към влиянието на концентрацията на богатство върху по-широката икономика, показва защо темата няма да изчезне, пише Wall Street Journal.

Рискът е икономиката на САЩ да стане все по-зависима от тясна група изключително богати домакинства, чиито разходи са обвързани с представянето на фондовия пазар. Това може да означава, че цялата икономика ще плати висока цена при следваща пазарна корекция.

Калифорния има най-високата концентрация на милиардери в САЩ - 255 души, или малко над една пета от всички милиардери в страната, показват данни на компанията за анализ на богатството Altrata.

Федералните съкращения в програмата Medicaid на щата ще оставят здравната му система с недостиг от милиарди долари. Профсъюз в здравеопазването в Калифорния настоява за извънредна, еднократна 5% такса върху богатството на всеки жител с над 1 милиард долара, за да се запълни дефицитът.

Предложението трябва първо да събере достатъчно подписи, за да стигне до гласуване през ноември, след което мнозинство избиратели трябва да го одобрят. Вече се появяват проблеми в дизайна му. Данъкът ще се изчислява според по-високата стойност между дела с право на глас или икономическия дял на милиардера в дадена компания. Според Tax Foundation това може да удари технологични основатели, чиито акции с разширени права на глас често са многократно по-големи от реалния им икономически дял, което би довело до прекомерни данъчни сметки.

Данъците върху богатството са трудни за администриране, а свръхбогатите могат просто да напуснат, ако не харесват посоката на данъчната политика. Съоснователят на Google Сергей Брин наскоро напусна Калифорния. Съоснователят на Palantir Питър Тийл заяви, че може да го последва. Опасенията, че милиардерите ще си тръгнат и ще отнесат работни места със себе си, може да са достатъчни, за да обърнат избирателите срещу инициативата.

Но дебатът колко данъци плащат милиардерите вероятно ще се засилва, докато фискалното състояние на Америка се влошава и неравенството в богатството расте. Данни на Федералния резерв показват, че от 1990 г. насам само най-богатият 1% от домакинствата е увеличил дела си от общото богатство на САЩ. Той достига рекордните 32% през третото тримесечие на 2025 г., равняващи се на 54,8 трилиона долара.

Печалбите на милиардерската класа - най-горните 0,1% домакинства, подгрупа на този 1% - изпреварват дори „просто“ изключително богатите. Делът им от нетното богатство на САЩ е нараснал с близо 6 процентни пункта до 14,4% от 1990 г. насам.

Ефектите се виждат в бума на продажбите на бизнеси, насочени към свръхбогатите. Концентрацията на богатство е толкова силна, че създава разминаване дори сред компаниите за луксозни стоки: марки като Cartier или Hermès, обслужващи супербогатите, процъфтяват, докато брандове, разчитащи на заможната средна класа, отчитат по-слаби продажби.

Междувременно долната половина от американските домакинства губи позиции. Техният дял от 2,5% от богатството на страната е спаднал от 3,5% през 1990 г. Забележително е и че делът на богатите домакинства, които са точно под най-горния 1%, също леко се е свил.

Данъчният кодекс може да е една от причините милиардерите да изпреварват толкова силно милионерите. Често използван аргумент срещу призивите богатите да плащат повече е, че най-горният 1% плаща 40% от подоходните данъци, докато 40% от американците не плащат изобщо. Това е вярно, но милиардерите не се вписват в тази картина, защото по-голямата част от богатството им е извън системата на подоходното облагане.

Милиардерите имат начини да намаляват данъчните си сметки, недостъпни за повечето американци. Честа стратегия е да избягват заплати, които се облагат тежко. Професорът по право Рей Мадоф от Boston College посочва заплатата от 1 долар годишно на Марк Зукърбърг в Meta. Уорън Бъфет десетилетия наред получаваше годишна заплата от 100 хил. долара.

Милиардерите предпочитат възнаграждение в акции, които се облагат с данък върху капиталовите печалби при продажба. Но не е нужно да продават, за да финансират начина си на живот. Те използват заеми за разходите си, залагайки акции или други активи като обезпечение. Лихвата по дълга е много по-ниска от данъка върху капиталовите печалби, а портфейлите им продължават да трупат книжни печалби.

Една трета от американските милиардери са наследили богатството си. Свръхбогатите използват структури като „династични тръстове“, за да защитят активите си от наследствени данъци поколения наред, а правилото за „step-up“ коригира данъчната база на наследен актив до пазарната му стойност.

Натрупването на активи като акции, заемането срещу тях и предаването им на следващото поколение понякога се нарича стратегията за избягване на данъци „купи, заеми, умри“.

Като процент от богатството си милиардерите внасят по-малко в данъчната система от работещите. Работен доклад на Националното бюро за икономически изследвания установява, че ефективната данъчна ставка за 400-те най-богати американци е 24% - срещу 45% за най-високите трудови доходи.

„Много заможните американци с високи доходи започнаха да се възприемат в един лагер със свръхбогатите, въпреки че интересите им са много по-близки до средната класа“, казва Мадоф от Boston College.

Концентрацията на богатство все по-ясно личи и в икономическите данни. Най-богатата една пета от домакинствата вече формира почти 60% от личните разходи, спрямо 50% в началото на 90-те години, показват данни на Moody’s.

Тийл е изпратил чек за 3 милиона долара на лобистка група, която се опитва да провали инициативата за данък върху милиардерите в Калифорния. Този последен опит да се обложат богатите може и да не е толкова труден за спиране.

Но самият факт на нарастващата концентрация на богатство в ръцете на свръхбогатите означава, че въпросът как да се облага то няма да изчезне, а натискът за все по-популистки мерки - включително на национално ниво - може да нараства.

(БГНЕС)