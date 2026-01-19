Богатите са по-богати от всякога и търсят власт „за собствена изгода“

Богатството на милиардерите е нараснало рязко до рекордните 18,3 трлн. долара, като супербогатите търсят власт „за собствена изгода“, според доклад на глобалната благотворителна организация Oxfam, публикуван в понеделник.

Броят на милиардерите е достигнал над 3000 миналата година, а общото им състояние се е увеличило с 16%, или 2,5 трлн. долара, се посочва в доклада, цитиран от CNBC.

Като цяло богатството на милиардерите е нараснало с 81% от 2020 г. насам, посочва благотворителната организация, описвайки миналото като „добро десетилетие за милиардерите“.

И докато богатите са станали още по-богати, намаляването на бедността е забавило темпа си, като нивата „са приблизително същите като през 2019 г.“.

Oxfam също така посочва, че супербогатите често използват богатството си, за да си осигурят политическа власт, както и собственост върху медии, като отбелязва участието на милиардера Илон Мъск в администрацията на САЩ в началото на 2025 г., собствеността на Джеф Безос върху The Washington Post и придобиването на френския новинарски сайт CNews от милиардера Венсан Болоре.

Огромното влияние, което супербогатите имат върху нашите политици, икономики и медии, е задълбочило неравенството и ни е отклонило от пътя към преодоляване на бедността Амитаб Бехар изпълнителен директор на Oxfam

Благотворителната организация публикува доклади за неравенството, които съвпадат с годишната среща на Световния икономически форум в Давос, всяка година от 2014 г. насам. Миналата година Oxfam прогнозира, че в рамките на десетилетие в света ще има поне петима трилионери, и призова за глобални данъчни политики, които да гарантират, че богатите плащат справедливи данъци.

Тази година форумът в „Давос“, който започва в понеделник, ще бъде домакин на около 65 държавни глави и 850 изпълнителни директори, като американският президент Доналд Тръмп ще се обърне към делегатите в сряда.

„Разширяващата се пропаст между богатите и останалите създава политически дефицит, който е изключително опасен и неустойчив“, казва Бехар.

„Правителствата правят грешни избори, за да угодят на елита и да защитят богатството, като потискат правата на хората и гнева им от факта, че животът на толкова много от тях става недостъпен и непоносим“, добавя той.

През 2025 г. т. нар. „Големият красив законопроект“ на Тръмп въведе няколко данъчни облекчения за богатите, като тези, които печелят над 1 млн. долара, ще получат около 3% увеличение на доходите си.

В същото време според доклад на Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity от 2023 г. повечето американци вече не могат да си позволят „минимално качество на живот“. Според данни от преброяването на населението в САЩ, публикувани през септември, около 10% от американците са живели в бедност през 2024 г.

Oxfam призова правителствата да изготвят национални планове за намаляване на неравенството, да облагат с данъци супербогатите, за да намалят тяхната власт, и да дадат приоритет на по-силни „защитни бариери“ между политиката и богатството, както и да осигурят по-силна защита на свободата на изразяване.

Докладът излиза в момент, в който повече от 2500 души са били убити в Иран, откакто миналия месец започнаха протестите срещу продължителната икономическа криза. Миналата година в 68 страни са се състояли повече от 140 „значителни“ антиправителствени протеста, според Oxfam, на които властите „обикновено са отговаряли с насилие“.

„Икономическата бедност поражда глад. Политическата бедност поражда гняв“, каза Бехар.

Богатите страни „намаляват помощта си още повече и по-бързо от преди“, се посочва в доклада на Oxfam. Тези съкращения, включително закриването на USAID, може да доведат до допълнителни 14 млн. смъртни случая до 2030 г., заяви благотворителната организация.