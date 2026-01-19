Еврогрупата избира втория по ранг ръководител на ЕЦБ преди по-мащабни промени

Министрите на финансите от еврозоната ще изберат следващия заместник-председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) в понеделник, като това решение ще очертае пътя за наследяването на Кристин Лагард на най-високия пост във финансовата институция, пише Bloomberg.

Шестимата кандидати за позицията обхващат целия спектър: от „гълъби“* като Марио Сентену от Португалия през центристи като Оли Рен от Финландия до „ястребите“ Борис Вуйчич от Хърватия, Мадис Мюлер от Естония и Мартинс Казакс от Латвия.

Петимата са настоящи или бивши ръководители на централни банки от еврозоната, а за политическите нагласи на шестия кандидат - бившия финансов министър на Литва Римантас Шаджиус - се знае малко.

Общото за всички, които се стремят да наследят Луис де Гиндос, чийто мандат изтича през юни, е, че произхождат от по-малки държави. Това оставя терена чист за вероятно състезание между по-големите държави членки за председателския пост в ЕЦБ, който ще бъде освободен през ноември 2027 г.

Тези назначения са част от мащабни промени на Изпълнителния съвет, които включват още два поста, и двата от които ще бъдат вакантни следващата година.

Въпреки че висшите позиции в ЕЦБ официално се дават на базата на заслуги, правителствата вземат крайното решение, като националните интереси и преговорите оказват влияние върху избора. Обикновено избиращите се стремят да постигнат баланс между големи и малки държави, север и юг, „ястреби“ и „гълъби“, както и по полове.

Лагард многократно е подчертавала необходимостта от повече жени на висши позиции. Де Гиндос заяви миналата седмица, че съжалява, че до момента за негов наследник са предложени само мъже.

Икономисти от Финландия и Португалия вече са били членове на Изпълнителния съвет, докато никой от Източна Европа - която след присъединяването на България представлява една трета от еврозоната - никога не е заемал място на върха. Това е нещо, което министрите на финансите на трите прибалтийски държави подчертаха в писмо до колегите си от еврозоната.

Въпреки това Мюлер от Естония също призна миналата седмица, че Рен - бивш европейски комисар по икономиката – вероятно е водещият кандидат.

Икономическата комисия на Европейския парламент (ЕП) не се съгласи с това. След неофициални разговори със шестимата кандидати в сряда панелът подкрепи Казакс и Сентену. Неговото мнение не е със задължителен характер: преди осем години предпочитанието му за Филип Лейн не попречи на Луис де Гиндос да спечели.

Срещата на министрите на финансите от еврозоната - председателствана от Кириакос Пиеракакис от Гърция - започва в 15:00 ч. местно време в Брюксел. Необичайно големият брой номинации може да означава, че ще е нужно повече време и че решението може да бъде отложено за следващата планирана среща през февруари.

Без значение кога ще бъде взето решението, избраният кандидат ще премине през изслушване в Европейския парламент и консултации с Управителния съвет на ЕЦБ. Лидерите на Европейския съюз (ЕС) ще имат последната дума при назначението.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.