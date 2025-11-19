Промените в борда на ЕЦБ: Доколко регулаторът представлява хората, на които служи?

Вече започна двугодишният процес по подмяна на по-голямата част от Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), включително и на председателя Кристин Лагард. А това поражда въпроси доколко институцията представлява хората, на които служи, пише Ройтерс.

За разлика от Федералния резерв на САЩ, който догодина ще има нов лидер и е подложен на критики от президента Доналд Тръмп заради лихвените нива, ЕЦБ може да бъде сигурна, че нейната независимост няма да бъде оспорена при предстоящата промяна и че политиките ѝ няма да бъдат поставени под въпрос.

Същевременно сложната институционална структура на Европейския съюз (ЕС), която предпазва ЕЦБ от политическа намеса при определянето на паричната политика, е довела и до изоставане спрямо и без това слабите резултати в разнообразието на централните банки по света - сфера, доминирана от бели мъже от големи западни икономики.

Първата възможност да се коригират част от тези дисбаланси идва в началото на следващата година, когато изтича мандатът на заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос от Испания.

Липсата на разнообразие създава опасения за „слепи петна“

Според критиците липсата на географско, полово и етническо разнообразие оставя банката със „слепи петна“ относно икономиката на 20-членния блок от 350 млн. души. Опасенията са, че централните банкери може да нямат пълна представа как домакинствата действително преживяват трудностите, свързани с ускорената инфлация и високите лихвени проценти.

Липсата на разнообразие в базираната във Франкфурт финансова институция е очевидна. В 26-членния Управителен съвет, който взема решенията за лихвените проценти, има 24 мъже. Всички 20 гуверньори на националните централни банки, избирани от националните правителства, са мъже.

Междувременно шестчленният Изпълнителен съвет, назначаван чрез европейските институции, е доминиран от мъже от четирите големи икономики в еврозоната - Франция, Германия, Италия и Испания. Бившите комунистически страни от Източна Европа, които съставляват една трета от блока, никога не са имали представител.

Шестимата членове на борда, които също са част от Управителния съвет, ръководят ежедневната работа на ЕЦБ. Лагард, бивш френски министър на икономиката, е първата жена, оглавявала борда. От създаването на ЕЦБ през 1998 г. жените са заемали едва 19% от местата в борда.

„По отношение на женското представителство, резултатите на ЕЦБ са потресаващи“, казва Мария Демерцис от The Conference Board. „Разнообразието има значение. Не може да се вземат качествени решения, ако хората, които ги вземат, представляват само една тясна група, при положение че целта е да се служи на обществото“, посочва тя.

Първата промяна може да е „тактически жест“

Хърватия, Финландия, Гърция, Латвия и Португалия вече са заявили интерес към мястото на Де Гиндос, което подсказва, че по-малка държава, вероятно от източната част на ЕС, може да получи шанс. Но позицията може да бъде възприета като по-малко значима от трите ключови, които ще се освободят през 2027 г. - на главния икономист, ръководителя на пазарните операции и самият председател.

„Ако изберат представител от Източна Европа, това ще е по-скоро символичен жест, защото ролята на заместник-председателя не е толкова влиятелна“, коментира икономистът на ING Карстен Бжески. „Ако бях в Берлин или Париж, бих казал: добре, нека го вземат, за да можем да се фокусираме върху по-важните позиции.“

За разлика от ЕЦБ, деветчленната Комисия по паричната политика на Английската централна банка (АЦБ) вече има женско мнозинство след години политически и публичен натиск. В Швеция бордът е разделен поравно, а в Норвегия има леко мъжко мнозинство, но постът на гуверньора се заема от жена.

Федералният резерв също се радва на все по-голямо по-разнообразие, макар че Тръмп обръща тази тенденция - той се опитва да уволни Лиса Кук, първата тъмнокожа жена в борда, и вече е номинирал мъж на място, освободено от друга жена.

По-големият проблем според някои е, че финансите като сектор са доминирани от мъже и недостатъчно жени достигат високи позиции. Проучване на Фед в Далас миналата година показва, че делът на жените икономисти в системата на централата банка е нараснал едва от 20% на 22% за 20 години.

Призив за „по-широка перспектива“

ЕЦБ, която няма официална роля в избора на борда, отказва коментар по темата. Лагард, която многократно подчертава, че инфлацията вреди най-много на бедните, уязвимите и жените, отдавна настоява за по-голямо включване на различните групи и е поставила амбициозни цели за привличане на повече жени в персонала. Но тя има ограничено влияние върху това кой влиза в паричния орган.

Финансовите министри на 20-те страни от еврозоната номинират членовете на борда, а лидерите на ЕС вземат окончателното решение, след като кандидатите бъдат изслушани в Европейския парламент.

Парламентът може да блокира временно процеса чрез процедурни хватки, както вече е правил поради липса на женско представителство, но не може да спре назначението.

„Фактът, че предстои подмяна на четири позиции, всъщност е предимство, защото позволява да се направи цялостен пакет“, казва Маркус Фербер от Комисията по икономически и парични въпроси на Европарламента. „По-лесно е да се изпълнят всички критерии, когато имате пакет кандидати“, добавя той.

Проучване от 2020 г. на университета „Бокони“ и Trinity College показва, че жените в централните банки са по-строги в борбата с инфлацията и по-голямото им присъствие може да е полезно за доверието в институцията.

„С Лагард начело ЕЦБ има условия да промени нещо, но е в капан“, посочва Демерцис. „Просто няма достатъчно жени , които да стигнат до върха“, добавя тя.