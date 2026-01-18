Инвеститорите потъват в тревога за решаващата битка за Федералния резерв

Разследване на Министерството на правосъдието на САЩ във Федералния резерв и острата реакция на председател му Джером Пауъл рязко повишиха напрежението в дългогодишен спор, който открито поставя под въпрос независимостта на най-мощната централна банка в света, пише Ройтерс.

В остро формулирано изявление в неделя Пауъл разкри, че срещу него е започнало разследване, което го заплашва с наказателно обвинение във връзка с ремонта на централата на паричния орган. Той определи това като „претекст“ за оказване на политическо влияние върху Фед с цел по-бързо понижаване на лихвените проценти.

Президентът Доналд Тръмп заяви пред NBC, че не е имал представа за действията на Министерството на правосъдието, но поднови атаките си срещу Пауъл, които стават все по-чести и по-остри, тъй като Фед намалява лихвите по-бавно, отколкото той би искал.

Разследването и директният отговор на Пауъл рязко ескалират конфликта, който според наблюдатели на пазарите крие риск да разклати независимостта на Фед - основен стълб на икономическата политика на САЩ и крайъгълен камък на финансовата им система.

„С фронталната си атака срещу Фед Доналд Тръмп отново подкопава доверието в независимостта на американската централна банка“, заявява Йенс Зюдекум, главен съветник на германския министър на финансите Ларс Клингбайл. „Самите Съединени щати ще понесат най-големите негативи“, добавя той.

Натискът на Тръмп върху Фед крие „непредвидени последици“

Нарастващият разрив също така подчертава колко очевидно усилията на администрацията на Тръмп да преформатира институциите - от армията до съдебната система - вече засягат един от стълбовете на финансовата мощ на САЩ.

В понеделник щатският долар беше напът да отбележи най-голямото си дневно поевтиняване спрямо кошница от основни валути за последните три седмици. Цената на златото скочи до рекорден връх, фючърсите върху американските акции се понижиха, а доходността по дългосрочните американски държавни облигации рязко се повиши.

„Председателят на Фед се отклони от досегашния си подход спрямо заплахите на Тръмп, като този път директно адресира слона в стаята - че Фед не движи лихвите така, както би искал президентът“, казва Деймиън Боуи, портфолио мениджър във Wilson Asset Management в Сидни.

„Златото поскъпна, акциите се разколебаха, а кривата на доходността леко се изостри. Тези движения в общи линии съответстват на типичния сценарий при атака срещу независимостта на Фед“, добавя той.

Способността на централните банки да действат - поне при определянето на лихвените проценти - без политическа намеса се смята за ключов принцип на съвременната икономика, който изолира централните банкери така, че да могат да вземат решения в името на дългосрочната стабилност.

За инвеститорите доверието в институциите на САЩ е част от т.нар. „изключителна привилегия“, от която страната се ползва на финансовите пазари като емитент на световната резервна валута и получател на милиарди долари капиталови потоци.

Карл Шамота, главен пазарен стратег в Corpay в Торонто, посочва кои са „непредвидените последици“ от оказването на натиск върху Фед.

„Опитите за влияние върху централната банка чрез агресивни правни заплахи срещу отделни нейни представители могат да повишат инфлационните очаквания, да подкопаят ролята на долара като убежище и да предизвикат рязко покачване на доходността по дългосрочните облигации, което ще увеличи разходите по заемите в цялата американска икономика. Да заливаш всичко с бензин и после да си играеш с кибрит, обикновено не завършва добре“, казва той.

„Технократичният Фед изчезва от полезрението“

Съпротивата на Джером Пауъл в известен смисъл е последен изстрел, тъй като мандатът му като председател изтича през май, а Тръмп вече обеща, че неговият наследник ще бъде „някой, който вярва в много по-ниски лихвени проценти“.

Но позицията му ще служи като рамка за всеки негов заместник и като мерило за промените в подхода на Фед.

Ричард Йетсенга, главен икономист на ANZ, посочва, че за американските финансови пазари функционирането и на трите инструмента на паричната политика на Фед вероятно ще бъде в процес на промяна - лихвите, балансът и регулацията на банковия сектор.

„Определено е твърде рано да се каже със сигурност, но тенденциите изглеждат доста ясни. Технократичният Фед, какъвто го познавахме през последните няколко десетилетия, започва да изчезва от полезрението“, предупреждава той.

Междувременно инвеститорите, които вече започват да се питат дали портфейлите им не са прекалено силно концентрирани в САЩ, са предупредени за новите видове рискове, които администрацията на Тръмп създава.

„Пазарът е игнорирал много шум около Фед и неговата независимост и вероятно ще го направи отново, но в даден момент нещо ще се счупи“, смята Кристофър Ходж, главен икономист за САЩ във френската инвестиционна банка Natixis.

Все пак пазарните движения в понеделник бяха ограничени и някои не видяха ясни последици за лихвените проценти, а дори ги тълкуваха като знак, че Тръмп всъщност има ограничено влияние върху Фед.

Главният икономист на Goldman Sachs Ян Хациус заяви в понеделник на годишната стратегическа конференция на банката в Лондон, че заплахата от наказателно обвинение ще засили съмненията относно независимостта на централната банка, но той очаква Фед да продължи да взема решения, основани на постъпващите данни.

„Нямам съмнение, че Пауъл в оставащото си време като председател ще взема решения въз основа на икономическите данни и няма да бъде повлиян в едната или другата посока - нито да намалява лихвите повече, нито да отказва понижения, освен ако данните не го налагат“, казва той.