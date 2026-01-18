Токио, Лондон и Сеул са най-добрите градове за живот за технологичните служители

Токио, Лондон и Сеул оглавяват първия Matcha Index на консултинтската компания Savills на най-добрите градове в света, в които да се насладим на матча лате, въпреки че клиентите ще платят средно с един долар повече за избрана от тях напитка в британската столица.

Цената на матча лате варира значително в индекса на Savills – от едва 3,61 долара в Пекин до 6,21 долара в Ню Йорк. Токио очаквано оглавява общия индекс, като средната цена на матча лате в града достига 4,66 долара и той предлага както стойност, така и динамика, съчетавайки традиционната чаена култура със съвременен технологичен начин на живот.

Лондон, който е на второ място, може да се сравнява с Токио по качество на кафенетата, но е по-скъп, като матча лате там струва 5,54 долара, съобщава Savills. Но малките кафенета и дълбоко вкоренената кафе култура помагат на града да запази позицията си.

Анализът на Savills е част от изследването Tech Cities, разглеждащо кои градове по света предлагат елементите, които правят дадено място „добро за живеене“, генерират интерес и предоставят пространства, където технологичните служители да могат да работят, общуват и генерират идеи, докато пият топла (или студена) напитка.

Според консултантската компания кафе културата е станала жизненоважна част от социалната инфраструктура, която подкрепя технологичната екоситтема, а матча латето се е очертало като любимата напитка на работещите младежи. Тази промяна отразява по-широките тенденции в начина на живот – матча се цени поради бавното освобождаване на енергия и предполагаемите ползи за здравето, което съответства на нарастващото внимание на технологичните служители към благосъстоянието.

„Матча индексът показва ясна тенденция – технологичните градове, които успешно съчетават начин на живот и иновации, обикновено процъфтяват“, казва Шарлот Ръштън, сътрудник в отдела за световни анализи на Savills.

„Макар индексът да изглежда закачлив, той подчертава една сериозна истина – динамичната кафе култура, независимо дали е съсредоточена върху еспресото или матчата, е много важна за жизнеността на градовете и тяхната свързаност. Тези пространства насърчават спонтанните взаимодействия, създаването на контакти и безпроблемното съчетаване на работа и отдих, което ги прави съществени за социалната структура на съвременните технологични центрове“, допълва тя.