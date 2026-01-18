В. Делчева: Обмудсманът не трябва да бъде избиран за служебен премиер

Все още не съм потърсена от президента Румен Радев за позицията служебен министър-председател. Ако бъда повикана на среща, ще представя моите аргументи защо смятам, че омбудсманът не бива да бъде избиран за служебен премиер. Това каза пред Нова тв омбудсманът Велислава Делчева. Според Конституцията за служебен министър-председател могат да бъдат назначени председателят на Народното събрание, управителят или подуправител на Българската народна банка, председателят или заместник-председател на Сметната палата и омбудсманът или негов заместник

Според Делчева длъжността на служебен министър-председател засяга независимостта на институцията на омбудсмана. Това е основен принцип, който не само е записан в Конституцията, а и се спазва от международните институции, отбеляза Делчева и посочи, че според нея принципът трябва да бъде спазван и от зам.-омбудсмана Мария Филипова. Делчева уточни, че не е разговаряла с Филипова относно нейните намерения, но по време на изслушването си зам.-омбудсманът е заявила, че отговора си ще даде на президента Радев.

„Има и такива гласове, които казват, че всеки трябва да поеме отговорност, когато е поел длъжността в домовата книга, но за мен отговорността не означава да поемеш всеки пост, който ти предложат, а да направиш ясна и информирана преценка на ситуацията и възможностите, за да може да изпълниш задълженията, които ти предоставя Конституцията“, коментира омбудсманът.

Делчева коментира още, че десетки хиляди хора са засегнати от проблеми с „Топлофикация – София“. Общо шест от десет микрорайона в „Люлин“ са без парно в момента, а постоянно има аварии, посочи Делчева и отбеляза, че сигнали има още от жители на други райони. Според нея „Топлофикация“„ не се справя с ремонтите и не може да предостави на гражданите на София качествена услуга. Не е добре ремонти да се правят през зимния сезон, а тяхното планиране трябва да стане от рано, без да се стига до ремонти в последния момент, добави Делчева.

Тя отбеляза, че цената на парното се покачва, а все повече клиенти се отказват от услугите на „Топлофикация“, което завърта кръга. По думите ѝ създаването на работни групи и доклади не върши работа, а е важно да се вземат конкретни и навременни мерки. „Топлофикация“ трябва да се управлява по-добре, а държавата трябва да вземе своята позиция и да започне действия в тази посока. Вместо проблемът да се решава, се задълбочава, смята Делчева.

Общественият защитник коментира също, че проблемите с водоснабдяването в страната са системни и изискват дългосрочни решения. Тя посочи, че от Асеновград са постъпили стотици жалби. По думите ѝ гражданите там се оплакват от липсата на вода и от продължителни аварийни ремонти.

По отношение на въвеждането на еврото в България Делчева коментира, че е важно при забелязани нередности всеки гражданин да подава сигнали към отговорните институции.

Омбудсманът посочи също, че жалби постъпват още за проблемите с ТЕЛК и социалните услуги. Тя обясни, че когато има нужда от социална помощ на нуждаещите се, институциите трябва да се намесват навреме.

(БТА)