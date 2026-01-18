IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Deutsche Bank: Последиците за еврото от митата на Тръмп ще бъдат ограничени

Европа е най-големият кредитор на САЩ, като страните от региона притежават американски облигации и акции на стойност 8 трлн. долара

18:46 | 18.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Последиците за еврото от подновените търговски заплахи на президента Доналд Тръмп към европейските правителства заради Гренландия може да бъдат ограничени, тъй като САЩ разчитат много на региона за капитал, коментира стратег на Deutsche Bank, цитиран от Bloomberg.

Европа е най-големият кредитор на САЩ, като страните от региона притежават американски облигации и акции на стойност 8 трлн. долара, почти два пъти повече от останалата част на света, коментира Джордж Саравелос, глобален директор на Deutsche Bank за валутните анализи, в доклад до клиенти.

„В среда, в която геоикономическата стабилност на западния алианс е сериозно нарушена, не е ясно защо европейците биха били толкова склонни да играят тази роля. Събитията от последните няколко дни имат потенциал да насърчат допълнително ребалансирането на долара“, отбелязва стратегът.

Новите мита на Тръмпп за европейските страни заради Гренландия може да се превърнат в катализатор за по-голяма политическа сплотеност в Европа, което означава, че всякакви отрицателни последици за еврото спрямо долара може да не се запазят през тази седмица, допълва той.

Според Саравелос „ключовото нещо, което трябва да се наблюдава през следващите няколко дни“, е дали Европейският съюз ще задейства своя инструмент срещу икономическа принуда. Френският президент Еманюел Макрон ще поиска това, съобщи близък до президента източник, пожелал да остане анонимен, за да спази правилата на правителството.

„С рекордно ниската нетна международна инвестиционна позиция на САЩ, взаимната зависимост между европейските и американските финансови пазари никога не е била по-висока“, коментира Саравелос. „Това е оръжие на капитала, а не на търговските потоци, което би било най-разрушително за пазарите“, допълва той.

Последна актуализация: 18:46 | 18.01.26 г.
