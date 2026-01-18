Бесънт: Европа е слаба, затова Тръмп трябва да вземе Гренландия за САЩ

Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт разшири посланието на президента Доналд Тръмп към европейските съюзници, че САЩ няма да се откажат от вземането на Гренландия, като заяви, че Старият континент е твърди слаб, за да гарантира сигурността си, предава Bloomberg.

Бесънт отхвърли заплахите на Европейския съюз за спиране на митническото споразумение, постигнато между Тръмп и блока миналата година, като каза пред NBC News, че американският президент използва стратегическото си влияние, за да постигне каквото иска.

„На първо място, търговското споразумение не е финализирано и извънредно действие може за бъде много различно от друго търговско споразумение“, заяви Бесънт в интервюто за NBC в неделя. Тръмп „използва извънредните си правомощия, за да направи това“, допълни той.

В събота Тръмп обяви мито от 10% върху стоки от осем европейски страни, което ще влезе в сила от 1 февруари и ще нарасне на 25% през юни, ако не бъде постигнато споразумение за „закупуване на Гренландия“. Френският президент Еманюел Макрон, който нарече митото „неприемливо“, планира да поиска ЕС да задейства най-силният си инструмент за ответен отговор.

Бесънт даде обширни основания за стремежа на Тръмп към Гренландия, като посочи глобалната конкуренция в Арктика, плановете на Тръмп за ракетен щит „Златен купол“ и зависимостта в миналото на Европа от руската енергия, която според него „финансира усилията на Русия срещу Украйна“.

На въпрос дали позицията на Тръмп към Европа е преговорна тактика Бесънт отговори, че президентът няма да промени мнението си.

„Европейците показват слабост, САЩ показват сила. Президентът счита, че засилена сигурност е невъзможна без Гренландия да е част от САЩ“, изтъкна финансовият министър.

Някои европейски ръководители заявиха, че ход на САЩ за завземане на Гренландия ще означава край на НАТО след повече от седем десетилетия, но Бесънт заяви, че това е „неправилен избор“.

„Европейските ръководители ще се осъзнаят и ще разберат, че трябва да бъдат под чадъра на американската сигурност“, отбеляза той пред NBC.