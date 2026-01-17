Как регулаторите в цял свят облекчават капиталовите правила за банките

Седемнадесет години след глобалната финансова криза регулаторите намаляват бюрокрацията за банките си в опит да поддържат конкурентоспособността на кредиторите и да стимулират икономиките си, пише Ройтерс.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е начело на тази инициатива, включително с мерки, които ще свият размера на капитала, който кредиторите трябва да заделят. Намаляването на капиталовите изисквания носи тревога у някои наблюдатели, че САЩ са предизвикали глобално отстъпление от регулациите, целящи да поддържат финансовите системи по-безопасни, точно когато се засилват разговорите за пазарни балони и рисковете за финансовата стабилност.

Как се съпоставят капиталовите изисквания за банките на основните пазари и кои кредитори може да излязат победители?

Глобалният пейзаж

На най-високо ниво регулаторните органи на всяка държава трябва да се съобразят с регулаторния режим от Базел, договорен след глобалната финансова криза от 2008 г. Целта му е да гарантира, че надзорните органи по целия свят прилагат сходни минимални капиталови стандарти, за да могат кредиторите да преживеят загубите по кредити в трудни времена. Това предполага равни условия за всички.

Но на практика има много място за маневри, както показват различните подходи към прилагането на най-новите правила – Базел III Endgame.

Европейската централна банка (ЕЦБ) и Английската централна банка (АЦБ) забавиха прилагането на ключови части, например тези, които регулират търговските дейности на банките, докато чакат да видят какво ще направи САЩ.

САЩ срещу Европа

Изискванията за капиталова адекватност за банките в еврозоната, Великобритания и САЩ изглеждат сходни на хартия.

Федералният резерв има основен капитал от първи ред (CET1) – най-често използваната мярка за капитал – вариращ от 10,9% до 11,8%, след като се включат някои допълнения за банките от Уолстрийт като JPMorgan, Citi и Goldman Sachs.

ЕЦБ има среден CET1 от 11,2% за кредитори, включително Deutsche Bank, Santander и BNP Paribas, плюс специфично за всяка банка изискване „стълб 2“ от около 1,2%.

Финансовата комисия на АЦБ е понижила минималния си референтен коефициент до равняващ се на CET1 от 11%, въпреки че това изключва специфични за фирмите допълнителни изисквания, които понастоящем могат да добавят около 2,5% за по-големите банки.

Всички големи кредитори разполагат с повече капитал от изисквания, като тези самоналожени буфери са предназначени да държат регулаторните притеснения на разстояние и да поддържат доверието на инвеститорите.

Могат ли изискванията да се сравняват?

Ако попитате изпълнителните директори на големите кредитори, повечето от тях ще ви кажат, че за техните банки ситуацията е по-трудна. В действителност картината е много по-неясна.

Причината е, че сравняването на прости съотношения може да бъде подвеждащо, тъй като пруденциалните регулатори прилагат различни подходи, отразяващи различията в местните банкови сектори.

Правилата за капитала имат две части: рисковото претегляне, което измерва риска на активите на банката, и капиталов коефициент, който определя колко капитал трябва да държат като дял от тези активи.

За разлика от Обединеното кралство и еврозоната, американските банки не могат да разчитат на вътрешни модели за определяне на рисковите си претегляния, което за по-големите банки често означава по-строги ограничения.

„Кажете го тихо, но САЩ може да имат по-строг подход“, каза Джаки Инеке, главен инвестиционен директор в Spring Investments и бивш банков анализатор.

По-високите претегляния в САЩ отразяват и различни модели: американските банки са склонни да прехвърлят жилищните ипотеки на публичните групи Fannie Mae и Freddie Mac, докато ипотеките остават в балансите на европейските и британските банки.

