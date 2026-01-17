Киносалоните пред ЕС: Поглъщането на Warner Bros. закопава цялата индустрия

Кината предупредиха европейските регулаторни органи, че поглъщането на Warner Bros. Discovery Inc. от Netflix Inc. или Paramount Skydance Corp. заплашва да навреди на индустрията им.

Група, представляваща някои от най-големите кина, включително AMC Entertainment Holdings Inc. на Odeon, Kinepolis Group NV и Cineworld Group Plc, заяви пред служители на Европейския съюз (ЕС) на закрита среща в Брюксел, че офертите за придобиване биха могли да възпрепятстват пускането на нови финансово успешни филми, съобщава Bloomberg.

Киносалоните са „против всяка сделка, която би довела до загуба на значителна част от бъдещите заглавия“, заяви Лора Улгат, главен изпълнителен директор на UNIC. Тя казва, че предложената продажба би подкопала и периода след премиерата на филма в киносалоните, когато той може да се гледа само в кината, преди да се появи в стрийминг платформите.

Асоциацията, която представлява и популярни оператори, включително Pathé Cinémas, UGC и Cineplexx, представи данни на регулаторните органи на ЕС, подчертаващи как Warner Bros. Discovery е увеличила пазарния си дял в редица европейски територии в резултат на поредица от успешни ленти през миналата година, включително „Майнкрафт: Филмът“, „Грешници“ и „Последен изход: Наследство“.

Тъй като вниманието около сделката се засилва, компаниите и търговските организации започнаха сериозно да лобират. Европейският регулатор по сливанията проведе срещи с ръководителите на Paramount и Netflix през последните няколко дни, докато започва подготовката за потенциално дълги антитръстови прегледи, след като сделката бъде потвърдена.

Междувременно ръководителите на Paramount прекараха седмицата в лобиране пред европейските лидери в опит да спечелят благоразположение за своето предложение, като през последните дни се срещнаха както с френския президент Еманюел Макрон, така и с министъра на културата на Великобритания Лиса Нанди.

Paramount отправи множество оферти към Warner Bros., включително настоящата оферта от 30 долара за акция. Warner Bros. отхвърли тези предложения, като подкрепи офертата на Netflix за 27,75 долара за акция. Като част от всяко бъдещо разследване, регулаторният орган на ЕС вероятно ще се съсредоточи върху потенциални проблеми с конкуренцията при разпространението на филми, достъпа до киносалоните, стрийминга и всяко увеличение на цените за потребителите.