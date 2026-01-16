S&P 500 записа седмична загуба от 0,4% след поредица коментари на Тръмп

Американският широк борсов индекс S&P 500 записа символичен спад от 0,06% до 6940,01 пункта в петък и отбеляза загуба за седмицата, докато трейдърите анализираха последните коментари на президента Доналд Тръмп, свързани с Федералния резерв и геополитиката, предаде CNBC.

Технологичният Nasdaq Composite отстъпи също с 0,06% и затвори на ниво от 23 515,39 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спадна с 0,17% до 49 359,33 пункта.

Трите основни индекса достигнаха най-ниските си нива за сесията, след като Тръмп направи изявление в Белия дом в петък, в което заяви, че предпочита директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет да остане на настоящата си длъжност и че той може да не бъде избран за следващ председател на Федералния резерв.

„Всъщност искам да останете на настоящата си длъжност, ако искате да знаете истината“, заяви Тръмп.

Хасет беше считан за фаворит за наследник на председателя на Фед Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май, но последните прогнози сочат, че бившият управител на Фед Кевин Уорш излиза напред в надпреварата след изявлението на президента. Трейдърите считат Хасет като по-благоприятния за пазара вариант за заместник на Пауъл, като Уолстрийт очаква той да бъде по-склонен от Уорш да поддържа ниски лихви.

„Независимо дали ще бъде Хасет, или някой друг, мисля, че предположението, което ние – поне повечето от нас – имаме, е, че който и да бъде той, този човек със сигурност ще има политически мотиви, а не по-традиционното, стремящо се към пълна обективност мислене по отношение на ръководенето на Фед“, коментира Дейвид Кракауер, вицепрезидент по управление на портфейли в Mercer Advisors. „Тази заплаха за независимостта на Федералния резерв със сигурност е повод за загриженост за нас и за всички.“

Основните индекси отстъпиха от иначе печеливша сесия благодарение на поскъпването на акциите на производителите на чипове. Taiwan Semiconductor оглави ръста след отлични резултати за четвъртото тримесечие. Освен това САЩ и Тайван постигнаха търговско споразумение, съгласно което тайванските производители на чипове и технологични компании ще инвестират най-малко 250 млрд. долара в производствени мощности в Америка.

Акциите на Taiwan Semiconductor и други производители на чипове като Broadcom и Advanced Micro Devices отбелязаха ръст на цените в петък.

Книжата на банките се представиха слабо през седмицата въпреки силните печалби, тъй като продължиха опасенията около призива на Тръмп за ограничаване на лихвените проценти по кредитните карти. JPMorgan Chase и Bank of America бяха сред най-слабо представящите се, като отбелязаха понижения от по 5% през седмицата.

Седмицата беше напрегната за инвеститорите. Те поеха вълна от заглавия от Вашингтон, вариращи от притеснения за заплахите за независимостта на Федералния резерв до повишените геополитически рискове в Иран и Гренландия. Геополитическият риск се изостри в петък, след като Тръмп заяви, че може да наложи мита на страните, които не подкрепят плановете му за Гренландия.

За седмицата S&P 500 отбеляза спад от 0,4%, докато Dow заличи 0,3%, а Nasdaq загуби 0,7 на сто.

В петък доходността по американските 10-годишни държавни ценни книжа се повиши с повече от 6 базисни пункта до 4,227%, а тази по 2-годишните нарасна с 3 базисни пункта до 3,594%. Доходността по 30-годишните облигации се покачи с над 5 базисни пункта до 4,836%.