Китай спря да купува електроенергия от Русия заради висока цена

От 1 януари 2026 г. Китай е спрял да купува електроенергия от Русия заради високата цена, която превишава цената на местното производство, пише руското издание "Комерсант", позовавайки се на свои източници. Договорът за доставка е до 2037 година и износът може да бъде възобновен, ако има нови заявки, казват още те.

Доставчик на електроенергия за Китай е компанията "Интер РАО", която изнася излишъците от производството в Далечния Изток. Годишно доставките са предвидени да са в обем от около 4 тераватчаса.

От "Комерсант" уточняват, че не е ясна формулата, по която се образува цената на електроенергията за износ. В Китай цената е фиксирана в размер на 350 юана (около 50 долара) за мегаватчас, допълва изданието. През януари в Далечния изток пък цената на електроенергията достига 4200 рубли (55 долара) за мегаватчас.

От "Интер РАО" са потвърдили пред изданието, че договорът не е прекратен и се търсят начини доставките да продължат.

Средно в периода 2012 - 2020 година "Интер РАО" е доставяла по около 3 тераватчаса електроенергия годишно в Китай, става ясно още от отчетите на компанията, до които има достъп руското издание. През 2021 година им рязко повишение до 3,97 тераватчаса по искане на китайската страна, а през 2022 година е записан пик от 4,7 тераватчаса.

След това обаче в региона започват да се реализират по-малки излишъци и износът започва да намалява. "Основен приоритет за Министерството на енергетиката е първо да бъде осигурена електроенергия за динамично развиващата се икономика на Далечния изток", се казва в позиция на институцията до "Комерсант". Износът може да продължи при взаимноизгодни условия, допълват оттам.

Според публикация в China Daily в Китай делът на електроенергията в крайното енергийно потребление се увеличава - през 2024 година достига 28,8% (ръст от 0,9 пункта), което надхвърля нивото в много европейски държави. Това се дължи на все по-масовата електрификация на транспорта, както и на отоплението, допълва изданието.