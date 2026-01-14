Китай завърши 2025 г. с рекорден търговски излишък от 1,2 трлн. долара въпреки митата на Тръмп

Китай обяви в сряда силен износ през 2025 г. с рекорден излишък от близо 1,2 трлн. долара, предава Ройтерс. Производителите са се подготвили за още три години с администрацията на Доналд Тръмп, която иска да забави азиатската страна – двигател на производството в света, пренасочвайки поръчките от САЩ към други пазари, отбелязва агенцията.

Устойчивостта на Пекин към подновеното митническо напрежение, откакто президентът Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през януари м. г., е насърчила китайските компании да насочат вниманието си към Югоизточна Азия, Африка и Латинска Америка, за да компенсират американските мита.

Тъй като Пекин разчита на износа, за да противодейства на продължителния спад в имотния сектор и на вялото вътрешно търсене, рекордният излишък може да разтърси още повече икономиките, притеснени от търговските практики и свръхкапацитета на Китай, както и от прекомерната им зависимост от ключови китайски продукти.

Търговският излишък на Китай за цялата година възлиза на 1,189 трлн. долара, като цифрата е равна на брутния вътрешен продукт (БВП) на една от 20-те най-големи икономики в света – Саудитска Арабия, сочат данните на митниците. През ноември за първи път беше преминат прагът от 1 трлн. долара.

„Инерцията за растеж на световната търговия изглежда недостатъчна, а външната среда за развитието на външната търговия на Китай остава тежка и сложна“, коментира Ван Джун, заместник-министър в китайската митническа администрация, на пресконференция в сряда.

„Въпреки това с по-разнообразни търговски партньори способността на Китай да понася рисковете е значително подобрена“, каза още той и допълни, че „основните показатели за външната търговия на Китай остават стабилни“.

Износът от втората по големина икономика в света е нараснал с 6,6% от гледна точка на стойност на годишна база през декември спрямо ръст от 5,9% през ноември. Икономисти, участвали в допитване на Ройтерс, очакваха увеличение с 3%.

Вносът се е повишил с 5,7% след ръст от 1,9% предходния месец и също надмина прогнозата за нарастване с 0,9 на сто.

Износът нараства, докато Китай се готви да придобие по-голям глобален дял

Китайският юан остава стабилен след оптимистичните данни, въпреки че инвеститорите в акции приветстваха цифрите, които надхвърлиха прогнозите. Бенчмаркът Shanghai Composite и индексът на сините чипове CSI300 са нагоре с над 1% в сутрешната азиатска търговия.

Месечните икономически излишъци на азиатския гигант надхвърлиха 100 млрд. долара седем пъти миналата година, подкрепени частично от отслабения юан, в сравнение с едва веднъж през 2024 г., което показва, че действията на Тръмп едва ли са засегнали по-широката търговия на Китай с останалия свят въпреки ограничените доставки за САЩ.

Износът за САЩ е спаднал с 20% в доларово изражение през 2025 г., докато вносът от водещата икономика в света е намалял с 14,6%. Китайските заводи са успели да пробият на други пазари, като износът за Африка се е увеличил с 25,8%, а този за блока АСЕАН на страните от Югоизточна Азия е нараснал с 13,4%. Доставките за ЕС са се повишили с 8,4%.

Във вторник Тръмп заяви, че Китай може да отвори пазарите си за американски стоки, след като ден по-рано заплаши да наложи мито от 25% на всички страни, които търгуват с Иран. Това може да отвори отново стари рани с Пекин, който е най-големият търговски партньор на Техеран.

Икономисти очакват Китай да продължи да печели пазарен дял в световен мащаб тази година, подкрепен от китайските компании, които установяват производствени центрове в чужбина, осигуряващи достъп с по-ниски мита до САЩ и Европейския съюз, както и от силното търсене на по-нискокачествени чипове и друга електроника.

Като флагман на глобалните промишлени амбиции на Пекин, китайската автомобилна промишленост отбелязва ръст на общия износ от 19,4% до 5,79 млн. автомобила миналата година, като доставките на чисто електрически автомобили са нараснали с 48,8%. Китай вероятно ще остане водещият автомобилен износител в света за трета поредна година, след като за първи път изпревари Япония през 2023 г.

Но Пекин показва, че осъзнава необходимостта да забави износа си на промишлени стоки, ако иска да поддържа успеха си и ръководството на страната все по-ясно разбира и говори за дисбалансите в китайската икономика и имиджовия проблем, който причинява прекомерният износ.

След данните за излишъка от 1 трлн. долара през ноември китайският премиер Ли Цян беше цитиран миналата седмица да казва по националната телевизия, че е нужно „проактивно разширяване на вноса и насърчаване на балансираното развитие на вноса и износа“.

Страната отмени също данъчните облекчения за износа на соларната си индустрия, което отдавна беше повод за конфликти със страните от ЕС.