Китай ще изпълни целта си за растеж и ще задейства по-проактивни политики през 2026 г.

Китай ще задейства по-проактивни политики през 2026 г., които имат за цел да подкрепят дългосрочния растеж, като се очаква икономиката да отговори на целта за растеж на Пекин от около 5% тази година, съобщиха държавните медии, цитирайки президента Си Дзинпин, предава Ройтерс.

Очаква се икономиката да е нараснала до около 140 трлн. юана (20 трлн. долара) през 2025 г., заяви Си в обръщанието си на новогодишно чаено парти с представители на Китайската комунистическа партия, съобщи държавната телевизия CCTV.

„Очаква се икономиката на нашата страна да напредва под натиск..., показвайки силна устойчивост и жизненост“, заяви Си в речта си.

Страната ще въведе ефективно качествено подобрение и разумен количествен растеж в икономиката, запазвайки социална хармония и стабилност, допълни той.

Очаква се китайската икономика да изпълни целта за растеж от „около 5%“ за 2025 г., въпреки че инерцията се забави към края на годината под натиска на вялото потребление на домакинствата, упоритата дефлация и продължителната криза в имотния сектор.

Посланието на Си подсилва обещанията през последно време на правителството да въведе мерки в подкрепа на доходите на населението и да подкрепи потреблението и инвестициите, за да стимулира растеж.

Централното правителство е отпуснало 62,5 млрд. юана от приходите от специални държавни облигации за местните власти за финансиране на програма за замяна на потребителски стоки през следващата година, като потвърди, че Пекин ще продължи да стимулира търсенето на домакинствата чрез програмата.

Пекин ще задели 295 млрд. юана (42 млрд. долара) през 2026 г. в подкрепа на национални стратегически инициативи и инициативи в областта на сигурността, както и инвестиционни планове съгласно бюджета на централното правителство, съобщи Националната комисия за развитие и реформи, цитирана от Bloomberg.

Средствата ще отидат в подкрепа на около 1000 проекта, включително градски подземни тръбопроводни мрежи, висококачествена земеделска земя, намаляване на логистичните разходи, обновяване на градовете, съхраняване на вода и защита на околната среда, съобщи говорителят на комисията Ли Чао.

За сравнение, Китай набра 800 млрд. юана тази година чрез продажби на ултрадълги специални държавни облигации за национални стратегически проекти и проекти в областта на сигурността. Други 735 млрд. юана бяха отпуснати от централния бюджет за инвестиции.

Пекин задели тази година 300 млрд. юана за субсидии за потребителски стоки, два пъти повече от сумата през 2024 г., за да насърчи покупките на широка гама от стоки – от автомобили до смартфони и уреди за дома.

През 2026 г. властите ще предложат субсидии за замяна на електромобили до 12% от цената на колата с таван от 20 хил. юана и ще продължат програмата за електроника като мобилни телефони, таблети и смартчасовници. Някои кухненски уреди ще бъдат изключени от програмата догодина, което ще намали броя на включените в нея стоки от 12 на шест.

Неочакван ръст на заводската дейност през декември

Междувременно стана ясно, че заводската дейност в Китай е нараснала през декември, прекъсвайки осем поредни месеца на спадове, благодарение на ръста на поръчките преди празниците, предава Ройтерс.

Официалният индекс на мениджърите по поръчките се е повишил до 50,1 пункта през декември спрямо 49,2 пункта през ноември, съобщи Националното статистическо бюро, като е надхвърлил границата от 50 пункта, която отделя ръста от свиването и е надминал очакванията за 49,2 пункта в допитване на Ройтерс.

Производственият подиндекс е нараснал до 51,7 пункта спрямо 50 пункта през ноември, а новите поръчки са се увеличили до 50,8 пункта спрямо 49,2 пункта предходния месец, записвайки най-силното си представяне от март. Времето за доставка също се е подобрило, което е тласнало компонента за производство и очаквания за дейността до 55,5 пункта, най-високото ниво от март 2024 г.

Но новите поръчки са останали вяли, като са нараснали до 49 пункта спрямо 47,6 пункта през ноември, което показва необходимостта официалните представители да повишат местното търсене и да разчитат по-малко на търсенето от САЩ, които са водещият потребителски пазар в света, в условията на митата на президента Доналд Тръмп.

Хуо Лихуей, статистик в Националното статистичеко бюро, отбеляза, че доверието изглежда се подобрява поради запасяването преди празниците в момент, когато втората по големина икономика в света се готви да празнува Лунната нова година през февруари. Той отбеляза ръстовете в секторите на земеделските стоки, хранителната промишленост, храните и напитките.

До момента китайските потребители бяха сдържани в харчовете си поради несигурните перспективи за заетостта и продължителната имотна криза, която изцежда богатството на домакинствата.

Официалният PMI индекс извън промишлеността, който включва услугите и строителството, е достигнал ниво от 50,2 пункта, след като се сви през ноември да първи път от близо три години.

Държавните ръководители в Пекин признаха необходимостта от ребалансиране на икономиката и промяна на модела ѝ, движен от производството, тъй като напрежението с ключови износни пазари нараства.