Печалбите на китайските индустриални фирми ускоряват спада през ноември

Печалбите на китайските индустриални фирми спадат с най-бързите си темпове от над година през ноември, тъй като слабото вътрешно търсене компенсира устойчивостта на износа.

Това е още един признак за бавното икономическо възстановяване, заради което се засилват призивите за допълнителни стимули от политиците, съобщава Ройтерс.

Печалбите намаляват с 13,1% на годишна база през ноември. Понижението се ускорява спрямо отчетеното свиване от 5,5% през октомври, според данни на Националното статистическо бюро (NBS), публикувани в събота.

По-резкият спад се отчита въпреки по-добрия от очакваното износ на стоки и на фона на постоянната дефлация на фабричните пазари. Това поддържа натиска върху политиците да подкрепят повече хронично слабото потребление на домакинствата.

Данните за печалбите са в съответствие с по-широко охлаждане на икономическата активност през четвъртото тримесечие главно поради слабото вътрешно търсене, казва Сю Тиенчен, старши икономист в Economist Intelligence Unit.

Сю изразява предпазлив оптимизъм за перспективите пред индустриалните печалби. Фирмите намаляват инвестициите с течение на времето и биха могли да печелят повече в чужбина за сметка на глобалните си конкуренти.

За периода януари-ноември печалбите в промишлеността нарастват със само 0,1% спрямо ръст от 1,9% за януари-октомври. Това се дължи най-вече заради свиването с 47,3% на печалбите на компаниите от въгледобива и обогатяващата промишленост.

Инерцията на китайската икономика се забавя видимо, но властите все още не са въвели нови стимули за подкрепа. Наблюдатели от Китай казват, че Пекин се успокоява от показатели, които предполагат, че официалната цел за растеж за 2025 г. от около 5% е постижима.

Търговското примирие между САЩ и Китай също помогна за облекчаване на напрежението.

Пазарните очаквания обаче се съсредоточават върху необходимостта от допълнителна политическа подкрепа през следващата година, за да се стимулира вътрешното търсене и широкият икономически растеж.

На фона на нестабилния глобален фон и продължаващите структурни корекции, докато индустрията се измества от стари към нови двигатели на растеж, възстановяването на рентабилността на индустриалните фирми все още трябва да бъде поставено на по-твърда основа, според главният статистик на NBS Ю Уейнин.

Оценките на мозъчния тръст Rhodium Group показват, че китайската икономика расте с 2,5-3% през тази година – приблизително наполовина спрямо темпа, за който предполагат официалните данни. Икономистите посочват, че това се дължи на срива на инвестициите в дълготрайни активи през втората половина на годината.

Същевременно автомобилната индустрия отчита 7,5% ръст на печалбите за периода януари-ноември, като растежът се ускорява с 3,1 процентни пункта спрямо периода януари-октомври.

Високотехнологичното производство е друг успешен сектор с 10% ръст на печалбите за периода и подобрение от 2 процентни пункта спрямо 10-те месеца на годината.

Данните за печалбите в промишлеността обхващат фирми с годишни приходи от най-малко 20 млн. юана (2,85 млн. долара) от основните им дейности.