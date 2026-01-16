Симеон Керанов: Скритият фаворит за 2026 г. може да са акциите от региона на ЦИЕ и България

Голяма част от геополитическите рискове вече са калкулирани от инвеститорите, а скритият фаворит за 2026 г. може да е регионът на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и България. Тази прогноза направи Симеон Керанов, портфейлен мениджър в "Карол Капитал Мениджмънт", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него оценките на компаниите в САЩ са вече твърде високи, което кара чуждестранните инвеститори да се завръщат към по-атрактивните оценки в нашия регион.

"През последната година и половина България и ЦИЕ станаха по-интересни региони от САЩ. Това категорично ще се запази. Мисля, че точно регионът на ЦИЕ и България ще се представят по-добре от САЩ и Западна Европа, тоест с по-висока доходност“, прогнозира той, като отбеляза, че очаква доходност над 20% в определени сегменти.

Симеон Керанов припомни, че годината започна със засилен геополитически риск след атаката на САЩ срещу Николас Мадуро във Венецуела и заплахата на Доналд Тръмп срещу режима в Иран. „В същото време, американският президент оказва все по-голям натиск над председателя на Федералния резерв Джером Пауъл като подтикна съдебно разследване срещу него. Що се отнася до Иран, където Вашингтон засега се въздържа от пряка военна операция, той смята, че изненадите са малко вероятни.

"Мисля, че вече всичко е калкулирано там. Тези неща с Венецуела и Иран са по-скоро геополитически ходове, които на пазара винаги си имат една премия за риск и мисля, че на 98% вече са калкулирани", посочи портфейлният мениджър.

Той отбеляза, че ситуацията във Венецуела остава ключова заради специфичния сорт тежък петрол, който е от критично значение за определени индустрии и за баланса на силите спрямо Китай в Западното полукълбо. Керанов поясни, че макар да има стратегия за възстановяване на венецуелската инфраструктура, ще отнеме между една и три години, докато този ресурс започне да се ползва максимално от световния пазар.

„Същевременно, напрежението в тези региони поддържа интереса към благородните метали, като златото продължава да бъде подкрепяно от покупките на централните банки, особено тази на Китай, които се стремят да диверсифицират резервите си извън традиционната финансова система“, каза още портфейлният мениджър.

Керанов очаква един от най-значимите нови фактори през 2026 г. да е мащабният фискален стимул в Европа, насочен към военната индустрия и инфраструктурата.

„Европа се усети вече, че не може да разчита само на НАТО и САЩ. Това води до рекордно високи оценки на компании като Rheinmetall, но и до нови възможности на капиталовия пазар, като предстоящото голямо IPO на чешката Czechoslovak Group (CSG) за 750 млн. евро“, даде пример той.

Керанов съобщи, че на този фон от следващата седмица „Карол Капитал Мениджмънт“ ще се предлага нов фонд, фокусиран именно върху европейската отбранителна индустрия и инфраструктура.

Той подчерта, че инвестиционният фокус не трябва да се ограничава само до производителите на оръжие, тъй като индиректно ще се облагодетелстват сектори като телекомуникациите, заради развитието на дигиталната инфраструктура, и дори хранителната индустрия, която обслужва нуждите на армията.

„Автогол“ за Тръмп ли е ли е започналото разследване около настоящото управление на Федералния рзерв? Как ще реагират банкерите на политическия натиск за ниски лихви? Ще бъде ли Фед принуден да прибегне до по-агресивни инструменти при излизане на държавния дълг извън контрол? Спекула или фундамент е поскъпването на металите?

