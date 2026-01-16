Симеон Дянков: Инфлацията през 2026 г. ще е по-ниска, но не заради еврозоната

Тази година инфлацията у нас ще е по-ниска от 2025 година – някъде средно около 4% вместо 5-5,5%, прогнозира председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

„Това не е ефект, че сме в еврозоната и нещата са по-добри, а ефект, че търговците вече вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби и нови закони“, обясни той. Дянков напомни, че инфлацията от юли се вдигаше, а декември е първият месец, в който тя се успокои.

Той подчерта, че при глоба за надценка, търговецът не е задължен да върне старата цена.

„Както обикновено, нашите политици правят промените в последния момент, а като се правят в последния момент, се изпускат неща и в действителност законът дава възможност да се глобяват недобросъвестните търговци, но те могат да продължат да си държат тези цени“, коментира финансистът.

По думите му голяма част от търговците увеличиха цените още преди да влезем в еврозоната, но в някои сектори пазарът може да се саморегулира при достатъчна конкуренция. „В други щете, не щете, в магазина до вас млякото се е увеличило и ще го купите, защото на децата ви трябва мляко още тази сутрин“, коментира Дянков и добави, че „търговците си говорят, не са островни държави“. Той очаква увеличението на цените да остане и отбеляза, че „това е нормален процес“.

Симеон Дянков е категоричен, че преходът към еврозоната върви добре главно защото банките са готови от много отдавна и очакват влизането в еврото от години. Той смята обаче, че политиците се забавиха.

Финансистът прогнозира, че до март страната ни все още няма да има редовен бюджет и очаква това да стане в средата на годината.

„Служебен кабинет едва ли ще се заеме с тази задача, особено след лошия опит с последния служебен бюджет, който беше откровено несъстоятелен“, заяви Дянков.

Той обясни, че до тогава разплащането ще е по стария бюджет плюс увеличението от 5% за държавните служители.

Според него това от една страна е успокоило държавните служители, но от друга е отворило дупка във възможностите за допълнителни проблеми с бюджета. „Това увеличение струва около 430 млн. евро годишно – около 35 млн. евро месечно. Проблемът не е само сумата, а прецедентът. В удължителен бюджет по закон не трябва да има нови разходи“, категоричен е той.

По думите му това е отворило път и за други допълнителни харчове от бюджета. Дянков предположи, че „след като имаш такава пробойна“, политическите партии ще започнат с предложенията.

„Ето, социалистите предложиха за Великден, за Коледа, в закона да се запише да има допълнителни надбавки. Те ще го предложат в парламента, коя политическа сила ще гласува срещу това точно преди избори. Това ще мине, след това някоя друга партия ще предложи друго“, даде пример той.

Финансистът отново каза, че реалният дефицит вече е над 3%. „И за миналата, и за тази година имаше удивително „творческо счетоводство“, за да стигнем 3%. Успяхме да убедим Европа, тя също искаше да бъде убедена“, коментира Симеон Дянков.

Според него е неизбежно да се преосмисли данъчно-осигурителният модел, но трябва да има публичен дебат и редовен кабинет за това.