Д. Чобанов: Най-важните приоритети пред България са да овладее бюджетния дефицит и дълга

Едни от най-важните приоритети пред България през 2026 г. са да овладее нарастването на бюджетния дефицит и на дълга. Този коментар направи, изследовател в Института за икономика и политики, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него дали този модел ще бъде променен зависи от бюджета, който се очаква да бъде приет в близко, но неясно бъдеще. „Това може да се случи през април, но по-реалистичният сценарий е средата на годината“, посочи Чобанов.

Той обясни, че моделът на българската икономика е основан най-вече на потреблението и това го прави „изключително неустойчив, тъй като се финансира почти изцяло чрез кредити“. „Държавата увеличава разходите си, но те се финансират не толкова чрез по-добри постъпления, колкото чрез външно кредитиране, което води до постепенно увеличаване на дълга“, анализира макроикономистът.

По думите му еврозоната ще улесни процеса на вземане на кредити. „Тя вече влияе в посока реализиране на по-ниска цена на финансиране, но този ефект може да бъде консумиран твърде бързо, ако продължи да се води политика на неразумни публични финанси и постоянно нарастване на дълга“, предупреди Димитър Чобанов.

Той отбеляза, че едно от най-важните предизвикателства пред България през 2026 г., а може би и в следващите една-две години, е да се овладее неразумното управление на публичните финанси, бюджетните дефицити и нарастването на дълга.

Съветът на анализатора е страната ни да помисли как растежът да бъде по-устойчив, след като той винаги ще включва вътрешното потребление, но също инвестиции и производство, чиито перспективи „не са добри“.

„Причината е в състоянието на основните партньори на България, което е незадоволително, а икономиката ни няма как да намери бързо други партньори, които да направят достатъчно поръчки към българските фирми, за да се подобри положението по-видимо“, посочи макроикономистът.

Чобанов подчерта, че България трябва да разчита повече на по-високи технологии и да създава продукти с по-голяма добавена стойност, но е смята, че този процес отнема време и нито образователната система го подпомага, нито състоянието на пазара на труда дава поводи за оптимизъм.

Какви са рисковете от липсата на бюджет? Защо някои от социалните плащания не бяха актуализирани спрямо променените параметри на Бюджет 2026? Колко време ще се адаптираме към основния лихвен процент на ЕЦБ? Ще успеят ли българските банки да реализират освободения много голям размер ресурс от минималните им задължителни резерви като кредити за икономиката? Ще се стигне ли до охлаждане на жилищното кредитиране? Подготвени ли бяха българите за въвеждането на еврото от 1 януари?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.