Финансист: Еврозоната няма да увеличи автоматично чуждите инвестиции у нас

С влизането в еврозоната автоматично няма как да се увеличат чуждите инвестиции у нас. Те подлежат на други решения – например гледа се дали България е правова държава, защитени ли са интересите на бизнесите в съда, което за съжаление, все още ни е слабост. Това коментира финансовият експерт Деян Василев в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Гостът обърна внимание и на друг фактор - заплатите в страната вече са доста по-високи. „Докато преди бяхме нискотарифна дестинация за производства и аутсорсинг, днес трябва да доказваме, че добавяме стойност. Предизвикателствата пред икономическото ни развитие вече са за това да се конкурираме като най-добри професионалисти, на които могат да се възложат проекти. Само така устойчиво ще растат доходите и инвестициите, посочи финансистът.

По отношение на по-широкия икономически ефект от приемането на еврото гостът отбеляза, че отпадането на разходите за превалутиране - около половин милиард евро годишно, ще остави повече средства в бизнеса и потребителите. Този ефект ще се усети, туризмът със сигурност ще се увеличи и България ще бъде привлекателна туристическа дестинация целогодишно.

Преминаването към еврото в първите дни не доведе до очакваните от част от обществото сътресения, посочи още Василев. По думите му дългите празнични дни са извадили на показ неподготвеността на част от по-малките търговски обекти, които не са се заредили навреме със стартови пакети с евро. По-големите търговски обекти обаче са били подготвени.

„Нямаше апокалипсис, ако можем така да го наречем. По-големите търговски вериги и добре организираните обекти бяха подготвени и връщаха ресто в евро без проблем“, каза гостът. Очакванията са през следващите седмици оборотът в евро да се увеличи, а част от кеша, държан извън системата, да се върне в банките.

Той допълни, че към момента няма сигнали за проблеми в банковите системи и че безкасовите плащания и ПОС терминалите работят нормално.

По темата за спекула с цените Василев посочи, че не наблюдава масови нарушения. „Това, което виждам, е че цените си остават нормални. А ако има повишения, те се дължат на реални икономически фактори“, каза той.

Според него отделни случаи са по-скоро грешки или единични практики, а двойното обозначаване на цените до август дава възможност на потребителите да се ориентират по-лесно.

