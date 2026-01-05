Николай Василев: С еврото очаквам двуцифрен ръст на заплатите и малка инфлация

България вече е част от Шенген и еврозоната, а това значи, че е член на клуба на първокласните европейски държави. Чакахме това 20 години. Това ще направи страната по-богата и по-уважавана. Моята прогноза е двуцифрен ръст на заплатите с малка инфлация. Това каза по bTV бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев.

Той изтъкна, че и другите държави, които са приели еврото в последните години, като Хърватия и Словения например, са имали проблеми в самото начало, но по-късно те са забравени и сега са по-богати.

Василев определи като легенда, че в Хърватия има огромна инфлация. "И се вярва на тези легенди, че там имало някаква страшна инфлация. А за последните няколко години инфлацията в Хърватия е на ниво от 3-4%. Тя е по-ниска, отколкото беше, преди страната да влезе в еврозоната", коментира той и допълни, че от 28 години – откакто България е във валутен борд, няма нито една година, през която заплатите да не са растели по-бързо от инфлацията. Според него - и тази година ще бъде такава.

По думите му през последните години най-високата инфлация е извън еврозоната.

Една от причините у нас да има скептицизъм за зоната с единна валута е липсата от комуникационна кампания в последните 20 години, смята Василев. Според него България е трябвало да влезе в еврозоната още през 2009 г.

„Много дълги години изгубихме, но никоя държава не е била по-подготвена от България за еврото. Българите отдавна са свикнали с еврото, отдавна пътуват, учат и работят“, посочи Николай Василев.

Бившият вицепремиер е категоричен, че държавата не трябва да се меси в ценообразуването.

„Бюджетната политиката в последните 5 години е провал. Но това няма нищо общо с еврозоната. България избра безумно харчене - нещо като безразсъдно каране по магистралата. Държавата трябва да се върне към своята нормалност - да харчим под 40% от БВП. Да не трупаме дългове. Против съм вдигането на данъците", каза Василев.