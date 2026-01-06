Азиатските акции в сектора на отбраната продължават да поскъпват заради Венецуела

Азиатските акции в сектора на отбраната продължиха да поскъпват за втора поредна сесия във вторник, въпреки че търговията в региона беше разнопосочна, докато инвеститорите oценяваха геополитическите рискове след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили, съобщава CNBC.

Книжата на японската отбранителна компания Kawasaki Heavy Industries поскъпнаха с почти 6%, а тези на IHI - с 3,66%. Цената на книжата на южнокорейската Korea Aerospace скочи с 11%, а на Poongsan - с над 8%. Акциите на Hanwha Aerospace добавиха 0,99% към стойността си.

Японският индекс Nikkei 225 нарасна с 1,32% до 52 518,08 пункта, докато по-широкият показател Topix се повиши с 1,75% и затвори на ново рекордно ниво от 3538,44 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея добави 1,52% до 4525,48 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 0,16% до ниво от 955,97 пункта.

Индексът ASX/S&P 200 в Австралия се понижи с 0,52% до ниво от 8682,8 пункта. Акциите на австралийския производител на стомана BlueScope Steel поскъпнаха с над 20%, след като бе потвърдено, че конгломератът SGH е подал оферта заедно с американската фирма Steel Dynamics за придобиване на компанията.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,38% до 26 710,45 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 1,55% до 4790,69 пункта.