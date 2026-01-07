Dow продължава силното начало на годината с нов рекорд*

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достигна нов рекорд в сряда, надграждайки силния си старт на 2026 г., предава CNBC.

Бенчмаркът се повишава със 120 пункта или 0,2%. Широкият пазарен показател S&P 500 не бележи значима промяна, а технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,1%.

На този фон акциите на нефтопреработвателни компании като Valero Energy и Marathon Petroleum поскъпват със съответно 4% и 2%, след като източници съобщиха пред CNBC, че продажбите на петрол от Венецуела ще продължат неопределено време и санкциите ще бъдат намалени.

„Макар арестът на венецуелския президент Николас Мадуро от американските власти да е значимо геополитическо събитие, той няма непосредствени последствия за доставките на петрол – факторът, който наистина интересува пазарите“, заяви Анджело Куркафас, старши глобален инвестиционен стратег в Edward Jones.

Поглеждайки напред, ръководителят на глобалната инвестиционна стратегия на Wells Fargo Investment Institute Пол Кристофър заяви, че „социалното спокойствие“ ще бъде ключово за посоката на американския пазар на акции.

„Ако настоящото правителство на Венецуела не сътрудничи на САЩ или ако военните или опозицията загубят търпение в очакване на изборите, може да станем свидетели на нов кръг от дълго тлеещия социален хаос в страната – което вероятно ще се отрази негативно на американските акции“, заяви Кристофър.

„Ако САЩ могат да помогнат на венецуелския народ да се възползва по-добре от своите петролни ресурси и да насърчи провеждането на открити и честни избори, тогава съществува потенциал Вашингтон да помогне на Венецуела. Така могат да се развият по-силни икономически връзки между САЩ и Латинска Америка, което би било потенциално положително за американските пазари“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,138%, а тази по 30-годишните - до 4,821%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,4% до 98,539 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,43% до 60,44 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,86% до 56,64 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,89 на сто и се търгува на цена от 4456,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.