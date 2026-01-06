Дори геополитическата ескалация не охлажда пазарите в новия свят на Тръмп

Финансовите пазари бързо свикнаха с нетрадиционния подход на американския президент Доналд Тръмп към военните операции по целия свят.

Вместо да показват безпокойство след нахлуването на Вашингтон във Венецуела през уикенда, акциите достигнаха нови върхове в понеделник в световен мащаб, включително показателите за Азия и развиващите се пазари. Поскъпването на акциите отразява същите ръстове в дните след американските атаки миналата година срещу Ирак, Йемен, Иран и Сирия, пише Bloomberg.

Въпреки че дългосрочните последици може да отнемат години, за да се проявят, сред инвеститорите имаше малко признаци на тревога след интервенцията във Венецуела. Поскъпването при държавните облигации отрази скромните данни от САЩ, а благородните метали удължиха инерцията от миналата година. Доларът завърши с поевтиняване, докато мексиканското и колумбийското песо намалиха първоначалните спадове в стойността.

Движенията от понеделник са знак, че инвеститорите бързо са се адаптирали към оттеглянето на Тръмп от правовия ред, който определя международната политика от Втората световна война насам. Вместо импулсивна паника, международните акции са подкрепяни от оптимизма около изкуствения интелект (АІ) и перспективата, че той ще засили растежа на печалбите. В същото време се очаква Федералният резерв да продължи да намалява лихвените проценти на фона на забавящата се инфлация.

Движението на широкия индекс MSCI All Country World Index, съпоставено с различни военни операции. Графика: Bloomberg LP

„Акциите обикновено не се влияят от геополитическите новини, когато няма непосредствен удар върху световното търсене, веригите за доставки или финансовите условия“, коментира Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур. „Инвеститорите също така се научиха, че единичните събития често създават пикове на волатилност, но не непременно трайни спадове в печалбите, освен ако ескалацията не се засили или не се появят политически последици“, допълва още.

В събота САЩ започнаха военна операция във Венецуела, в рамките на която заловиха президента Николас Мадуро и поеха контрола над управлението на страната. Тръмп заяви, че САЩ ще управляват държавата, докато не бъде организиран преход на ръководството.

Американското нахлуване може да се окаже положително за корпоративните печалби, ако помогне за стабилизиране на дългосрочните международни доставки на петрол. Цените на суровия петрол първоначално спаднаха в понеделник поради перспективата за отключване на най-големия резерв в света, преди да завършат сесията с покачване.

Мащабни сътресения

Освен ако не се стигне до мащабни нови политически сътресения от размера на руската инвазия в Украйна, финансовите пазари все повече са готови да търсят катализатори другаде.

„Инвеститорите все още се фокусират повече върху развитието на изкуствения интелект и перспективите за политиката на Федералния резерв, тъй като това е двигател на пазарите през последните няколко години“, посочва Тай Хуей, главен пазарен стратег за Азия на JPMorgan Asset Management в Хонконг.

„Дори атаката срещу Иран не раздвижи пазара, тъй като инвеститорите смятат, че прекъсванията на износа на ирански петрол – които всъщност не се случиха – могат да бъдат компенсирани от увеличаване на производството другаде“, допълва Тай.

Дори преди Тръмп въздействието на геополитическите събития имаше тенденция да отслабва ефекта си върху пазарите след първоначалните реакции.

„Геополитическите сътресения исторически не са склонни да имат трайно въздействие“ върху световните пазари, пише Джим Рийд, глобален ръководител на звеното за макроизследвания и тематични стратегии в Deutsche Bank AG в Лондон, в бележка, публикувана в понеделник. Една от причините е еднократният характер на събитията, които могат да имат ограничено въздействие върху дългосрочния растеж, каза той.

Големите събития, които са повлияли на пазарите, включително войната между Русия и Украйна, петролната криза от началото на 70-те години на миналия век и войната в Персийския залив през 1990 г., са го направили, „защото са причинили достатъчно голям шок в цените на петрола, който е довел до устойчиво покачване на инфлацията“, пише Рийд.

Фактът, че САЩ имат дълга история на военна намеса в Латинска Америка, датираща от деветнадесети век, може също да е неутрализирал международното въздействие на атаката през уикенда.

Действията на САЩ в Каракас са ехо на предишни военни усилия на САЩ в региона, а не „фундаментална промяна във външната политика на САЩ“, каза Стивън Доувър, ръководител на Института „Франклин Темпълтън“.

Свалянето на Мадуро може да допринесе за по-нататъшно отслабване на долара с течение на времето, тъй като все повече страни се отказват от американската валута, като същевременно подкрепят разходите за отбрана по целия свят, каза още той.