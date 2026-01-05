Само 33% от американците одобряват удара на САЩ срещу Венецуела

Един от всеки трима американци (33%) одобрява военния удар на САЩ срещу Венецуела, който свали президента на страната, а 72% се притесняват, че САЩ ще се намесят прекалено много в южноамериканската държава, сочи проучване на Ройтерс/Ipsos, приключило днес (5 януари).

34% не одобряват военната операция, а останалите 33 на сто не знаят или не са отговорили.

Двудневното проучване показва още, че 65% от републиканците подкрепят атаката, в сравнение с 11% от демократите и 23% от независимите.

Американските сили нахлуха в Каракас в събота преди зазоряване и заловиха венецуелския президент Николас Мадуро. След това той беше предаден на федералните власти за съдебно преследване по обвинения, свързани с предполагаем трафик на наркотици.

Проучването показва значителна подкрепа сред републиканците за външна политика, която включва оказване на влияние върху съседните страни.

Около 43% от републиканците са съгласни с твърдението: „Съединените щати трябва да имат политика на доминиране в Западното полукълбо“, а 19% не са съгласни. Останалите не са сигурни или не са отговорили на въпроса.

Според проучването, в което са участвали 1248 американци от цялата страна, рейтингът на Тръмп е 42%, което е най-високото ниво от октомври и представлява ръст спрямо 39% през декември. Проучването е проведено онлайн и има вероятност за статистическа грешка от около 3 процентни пункта.