Законно ли беше залавянето на венецуелския президент от САЩ?

В събота сутринта САЩ заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро в рамките на военна операция, с която приключи продължилата няколко месеца кампания за оказване на натиск на администрацията на президента Доналд Тръмп, която предизвика осъждане от някои международни лидери, предава Ройтерс.

Според американски официални представители Мадуро е отведен в Ню Йорк с военен кораб, където ще бъде подведен под наказателна отговорност.

Какво се случи?

В събота американските сили атакуваха Венецуела и арестуваха Мадуро, който според мнозина е незаконен лидер, и съпругата му Силия Флорес.

Тръмп настояваше Мадуро да се откаже от властта и го обвини, че подкрепя наркокартели, които Вашингтон определи като терористични групировки, като заяви, че те са отговорни за смъртта на хиляди американци, свързани с незаконна употреба на наркотици.

От септември американските сили са убили над сто души при най-малко 30 удара срещу предполагаеми кораби за трафик на наркотици от Венецуела в Карибско море и Тихия океан, което според правни експерти вероятно нарушава американското и международното право.

Как САЩ оправдаха тази акция?

Американските власти заявиха, че Министерството на правосъдието е поискало военна помощ за ареста на Мадуро, срещу когото бяха повдигнати обвинения от голямо жури в Ню Йорк, заедно със съпругата му, сина му, политически лидери и предполагаем лидер на международна банда. Те са обвинени в престъпления, свързани с тероризъм, наркотици и оръжия.

Главният прокурор Пам Бонди заяви в социалните мрежи, че обвиняемите „скоро ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“.

Но на пресконференция Тръмп обвини Венецуела, че краде американски петролни интереси и заяви, че Вашингтон ще си ги върне и планира да управлява Венецуела за известно време, без да дава подробности.

Експерти по международно право заявиха, че администрацията на Тръмп е объркала правните въпроси, като е заявила, че операцията е едновременно целенасочена мисия за правоприлагане и възможна прелюдия към дългосрочен контрол на Венецуела от САЩ.

„Не може да се каже, че това е правоприлагаща операция, а след това да се обърнат и да заявят, че вече трябва да управляваме страната“, коментира Джеръми Пол, преподавател в Североизточния университет, който е специалист по конституционно право. „В това няма никаква логика“, допълва той.

Какво казва законът?

Конгресът на САЩ има правомощия да обяви война, но президентът е главнокомандващ и президенти от двете партии са оправдавали провеждането на военни действия, когато те са били с ограничен обхват и в национален интерес.

Началникът на кабинета на Тръмп Сюзи Уайлс заяви в интервю за списание Vanity Fair, публикувано в края на миналата година, че ако Тръмп реши да „разреши действия по суша“ във Венецуела, ще трябва да получи одобрение от Конгреса.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Конгресът не е бил уведомен преди операцията в събота.

Международното право забравява употребата на сила в международните отношения, с малки изключения като разрешение на Съвета за сигурност на ООН или самоотбрана.

Наркотрафикът и насилието, извършвано от престъпни банди, се считат за престъпна дейност и не отговарят на приетите международни стандарти за въоръжен конфликт, който би оправдал военна реакция, казват правни експерти.

„Само обвинението в престъпление не дава право да се използва военна сила за сваляне на чуждестранно правителство и администрацията вероятно ще се позове на теорията за самоотбрана“, казва Матю Уаксман, преподавател по право в Колумбийския университет, специалист по право в областта на националната сигурност.

САЩ не признават Мадуро за законен лидер на Венецуела от 2019 г. след избори, които според САЩ са били фалшифицирани.

Има ли прецедент?

САЩ са залавяли хора, заподорзени в престъпления, в чужди държави, включително Либия, но са търсели съгласието на местните власти. Макар че администрацията смята Мадуро за незаконен лидер, Вашингтон не е признал друг венецуелски ръководител, който би могъл да разреши залавянето на Мадуро.

През 1989 г. САЩ арестуваха генерал Мануел Нориега, тогавашен лидер на Панама, при сходни обстоятелства. Нориега беше обвинен в престъпления, свързани с наркотици, и Вашингтон заяви, че действа в защита на американските граждани, след като панамските сили убиха американски войник.

САЩ твърдяха, че и Нориега е незаконен лидер и признаха за ръководител на страната кандидата, който Нориега твърдеше, че е победил на последните избори.

Бившият президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес беше екстрадиран в САЩ през 2022 г. и по-късно осъден по обвинения, свързани с наркотици, и осъден на 45 години затвор. Тръмп помилва Ернандес през декември.

Правни експерти бяха скептични, че САЩ ще поемат значима отговорност за действията си във Венецуела, дори и те да са незаконни, предвид липсата на механизми за прилагане на международното право.

„Трудно е да си представим как някой правен орган би могъл да наложи практически последствия на администрацията“, казва Пол от Североизточния университет.