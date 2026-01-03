Мадуро пише последната глава от историята на авторитаризма си над Венецуела

Президентът на Венецуела Николас Мадуро изглежда ще бъде съден в американски съд след залавянето му в рамките на военна операция на САЩ, оставяйки отворени въпроси за бъдещата посока и лидерството на богатата на петрол страна, пише в свой материал Bloomberg.

Извеждането на венецуелския лидер под арест в САЩ заедно със съпругата му бележи драматичния крах на автократичен владетел, който се държеше за властта въпреки икономическия колапс и хуманитарната криза, накарали милиони да напуснат страната.

Преживял международна изолация, санкции от САЩ, опити за въстания и дори предполагаем заговор за убийство с дрон, Мадуро заемаше президентския пост от 2013 г. насам, като наскоро заяви, че е спечелил трети шестгодишен мандат през 2024 г. след избори, широко отхвърлени като фалшифицирани.

През 2020 г., по време на първия мандат като президент на Доналд Тръмп, САЩ обвиниха Мадуро и повече от дузина негови сътрудници в трафик на наркотици и предложиха награда от 25 млн. долара за информация, водеща до ареста на Мадуро.

През 2025 г., след като Тръмп се върна на поста си, наградата за главата на Мадуро беше удвоена и американски военни кораби бяха изпратени в близост до венецуелски води под претекст на регионална кампания срещу наркотиците, което накара Мадуро да обвини САЩ, че „фабрикуват“ война срещу него.

Този конфликт доведе до ареста на венецуелския лидер, което повдигна въпроси не само за неговата съдба, но и за бъдещето на една нация, преживяла толкова много.

63-годишният Мадуро ще бъде съден в САЩ по наказателни обвинения, заяви сенатор Майк Ли в публикация в социалната мрежа X в събота сутринта след телефонен разговор с държавния секретар Марко Рубио.

Неизбежно ще бъдат зададени въпроси на лидера на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо, която миналата година получи Нобелова награда за мир за усилията си в подкрепа на демокрацията.

Тя напусна укритието си във Венецуела, за да пътува до Осло, където получи наградата, а в средата на декември напусна Норвегия с неизвестна дестинация. Тя заяви, че възнамерява да се върне във Венецуела.

Мачадо и нейният екип са работили по план за преход за първите 100 часа и дни след напускането на Мадуро на властта.

Лично избран наследник

Като лично избран наследник на революционния лидер Уго Чавес, който превърна Венецуела в показателен пример на социализма, по-малко харизматичният Мадуро спечели оспорваните избори с малка преднина през 2013 г.

След срива на цените на петрола през 2014 г. и разпадането на петролната икономика на Венецуела, задържането на властта се превърна в негов приоритет.

На фона на разрухата Мадуро концентрира контрола в ръцете на лоялистите и военните, създавайки паралелни институции, за да неутрализира опозиционния Конгрес.

Мадуро „може да бъде мразен от по-голямата част от обществото и да не се харесва на много от неговите сътрудници“, пише Хавиер Коралес, професор по политически науки в Amherst College и автор на книга за пътя на Венецуела към авторитаризма.

„Но той се оказа хитър архитект на своя режим – такъв, в който единствените хора, които наистина могат да разрушат системата, са тези, които имат най-много да губят от нейния крах“, добавя той.

Според базираната в Каракас правозащитна организация Foro Penal от 2014 г. насам почти 19 хил. души са били задържани за противопоставяне на правителството на Мадуро, макар че много от тях са били освободени.

Агенцията на ООН за бежанците твърди, че почти 8 млн. души са напуснали Венецуела в търсене на по-добър живот. Това от своя страна се оказа политически взривоопасен момент в латиноамериканските страни, включително Чили.

(Продължава на следващата страница)