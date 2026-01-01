Курсът на венецуелския боливар спрямо долара е скочил с 480% със засилването на санкциите

Напрежението между САЩ и Венецуела, включително по-строгите санкции, свързани с търговията с петрол на Венецуела, нараства на фона на продължаващото обезценяване на местната валута. Официалният курс за закупуване на един щатски долар е нараснал с почти 480% през последните 12 месеца, пише Euronews.

В сряда централната банка на Венецуела определи официалния обменен курс на 301,37 боливара за щатски долар от 2 януари. За сравнение, в началото на 2025 г. обменният курс бе 52,02 боливара за долар, което само подчертава доколко местната валута е загубила стойността си.

Официалният курс обаче е само част от случващото се. В действителност повечето венецуелци и бизнеси нямат достъп до долари по официлания курс, така че често са принудени да се обръщат към нерегулирани канали на черния пазар.

На черния пазар, където цените се определят до голяма степен чрез криптобазирани платформи за обмен, доларът се търгува на цена близка до 560 боливара – разлика от поне 85% в сравнение с официалния курс.

Според изчисления над две трети от валутния обмен във Венецуела сега се извършва чрез такива платформи. Достъпът до долари по официалния курс остава ограничен, което принуждава компаниите и домакинствата да разчитат на паралелния пазар, където валутата е значително по-слаба.

Разширяващата се разлика между двата курса оказва осезаемо влияние върху ежедневието. Цените на храните, наемите, транспорта и вносните стоки обикновено се определят по курса на черния пазар, докато много заплати продължават да се изплащат в боливари, което води до постоянна ерозия на реалните доходи, дори когато заплатите се коригират в номинално изражение.

С течение на времето Венецуела става все по-доларизирана като начин да се преодолее инфлацията и нестабилността на валутата.

Тъй като банките и официалните валутни механизми са подложени на строг контрол, криптоплатформите се превърнаха в широко използван, но неофициален пазар за долари, осигуряващ ликвидност в икономика, в която достъпът до твърда валута е ограничен.

Президентът Николас Мадуро заяви, че икономическият растеж ще достигне почти 9% през 2025 г., но според прогнозите на частни фирми инфлацията може да надхвърли 500% през тази година. Официални данни за инфлацията не са публикувани от октомври 2024 г.

Недостигът на твърда валута, което означава ограничен достъп до физически банкноти и монети, допълнително притиска боливара – проблем, утежнен от продължителното противопоставяне на Венецуела с Вашингтон. Страната е подложена на петролно ембарго от САЩ от 2019 г.

Със затягането на санкциите и конфискацията на петролни доставки, Венецуела все повече изнася суров петрол чрез неофициални канали с големи отстъпки, което допълнително ограничава притока на долари и засилва цикъла на обезценяване на валутата и ускоряваща се инфлация.