САЩ налагат санкции на китайски компании и танкери, свързани с Венецуела

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили натиска срещу износа на петрол от Венецуела, налагайки санкции върху компании с централа в Хонконг и континентален Китай, както и на свързани с тях петролни танкери, които обвинява, че заобикалят ограниченията, съобщава Bloomberg.

В сряда Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите добави четири компании, свързани с петролната индустрия на Венецуела – Corniola с централа в Джъдзян и Aries Global Investment, Krape Myrtle и Winky International, базирани в Хонконг – към списъка си със специално определени граждани и блокирани лица. Тя наложи санкции и на четири кораба, свързани с тези фирми: Della, Nord Star, Rosalind и Valiant.

САЩ вече имат списък с кораби и компании, които са подложени на санкции заради връзките си с търговията с петрол на Венецуела. Но налагането на санкции на китайски компании, които развиват дейност там, е рядкост и може да бъде сигнал към Пекин да се дистанцира от конфликта между администрацията на Тръмп и режима на Николас Мадуро. Китай е най-големият клиент на Венецуела за износ на петрол, който формира около 95% от приходите на страната.

„Тези кораби, някои от които са част от сенчестия флот, обслужващ Венецуела, продължават да предоставят финансови ресурси, които подхранват нелегитимния наркотерористичен режим на Мадуро“, се казва в изявление на Министерството на финансите. „Режимът на Мадуро все повече разчита на сенчест флот от кораби по целия свят, за да улеснява дейности, подлежащи на санкции, включително избягване на санкции, и да генерира приходи за своите дестабилизиращи операции.“

От корабите, идентифицирани от Министерството на финансите в сряда, само един е бил близо до Венецуела напоследък, според данните за проследяване на кораби – Rosalind, който обикновено участва в кратки пътувания, известни като каботаж. Възможно е обаче други да са пътували, без да изпращат данни.

Нарастващ натиск

Санкциите са най-новата стъпка в кампанията за натиск на Тръмп срещу Мадуро заради предполагаема дейност по трафик на наркотици. Във вторник Министерството на финансите наложи санкции и на 10 лица и фирми, базирани в Иран и Венецуела, заради предполагаемото им участие в търговия с оръжие.

Американските сили заловиха два кораба през последните седмици. Трети кораб се е отклонил от Венецуела и се е оттеглил в Атлантическия океан, след като е бил преследван от американските сили.

САЩ също така нанесоха удари срещу предполагаеми кораби за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела и наложиха блокада на санкционирани петролни танкери, за да прекъснат жизненоважния износ на енергия от страната.

Връзки с Китай

Китай критикува карантината, наложена от САЩ върху венецуелските пристанища, като „едностранен тормоз“ и заяви, че конфискацията на кораби е нарушение на международното право. Частните китайски рафинерии, които формират една пета от общия рафиниращ капацитет на страната, са надеждни купувачи на венецуелски суров нефт от години въпреки санкциите на САЩ.

Китай официално спря вноса на венецуелски суров нефт за определен период след санкциите на САЩ през 2019 г., като го възобнови едва през февруари 2024 г. Чрез неофициални канали най-големият вносител на суров нефт в света никога не е спирал покупките си, като венецуелският нефт често се прикрива като битумна смес, според търговци и независими доставчици на данни.

Китайското външно министерство не е отговорило веднага на искането за коментар, изпратено извън работното време по време на национален празник.