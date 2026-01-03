Тръмп: Ударите във Венецуела са резултат от много добро планиране

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред New York Times, че ударите във Венецуела, които нанесоха американските сили тази нощ, са резултат от много добро планиране, предаде Ройтерс.

Той допълни, че операцията е била брилянтна.

По-рано днес Тръмп обяви в пост в социалната си мрежа Truth Social, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и неговата съпруга са били заловени след американски удари във Венецуела и изведени със самолет от страната.

Същевременно заместник държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау каза, че Мадуро най-накрая ще се изправи пред правосъдието заради престъпленията си, допълват световните агенции.

Той заяви, че е настъпила нова ера за Венецуела „Тиранът си отиде! Сега най-после той ще отговаря пред правосъдието за престъпленията си“, каза Ландау в X, цитиран и от Франс прес.

Същевременно републиканският сенатор от САЩ Майк Лий заяви, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио му е казал, че венецуелският президент е бил арестуван от американските сили, за да бъде изправен пред съд по наказателни обвинения в САЩ, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Той (Рубио) не очаква по-нататъшни действия във Венецуела сега, когато Мадуро е под стража на САЩ“, написа Лий в социалната мрежа Х след разговор с първия дипломат на Вашингтон.

Светът реагира

Испанското правителство предложи днес да изиграе ролята на посредник в кризата между Венецуела и САЩ, предаде Франс прес.

„Испания призовава към деескалация и сдържаност“, заяви испанското министерството на външните работи в комюнике, като добави, че „в този контекст то е готово да предложи своите услуги за постигане на мирно и договорено решение на настоящата криза“.

В същото време министерството на външните работи припомни, че Испания „не е признала резултатите от изборите за президент на Венецуела, произведени на 28 юли 2024 г." Тогава според венецуелските власти те бяха спечелени от Николас Мадуро, но този резултат е оспорван от опозицията, която каза, че нейният кандидат Едмундо Гонсалес Урутия е победил. Той след това замина в изгнание именно в Испания, припомня Франс прес.

„Правителството на Испания внимателно следи събитията във Венецуела“, написа и испанският премиер Педро Санчес в Х. Според него посолството и консулствата на кралството във Венецуела остават отворени.

„Призоваваме за деескалация и за отговорно поведение“, добави Санчес. „Необходимо е да се спазва международното право и принципите на Устава на ООН“, допълни той.

ЕС призовава за сдържаност във Венецуела, заяви дипломат номер едно на Европейския съюз Кая Калас, след като е провела телефонен разговор с Марко Рубио, с който е обсъдила ситуацията в латиноамериканската държава, предаде Франс прес.

В съобщение в Х Калас освен това припомня, че ЕС е оспорвал демократичната легитимност на Николас Мадуро.

„Но при всички обстоятелства принципите на международното право и на Устава на ООН трябва да бъдат спазвани. Ние призоваваме за сдържаност“, написа Калас.

Тя каза, че ЕС следи внимателно ситуацията във Венецуела и че е провела и телефонен разговор с представителя на евроблока в Каракас, допълва Ройтерс.

Външното министерство на Германия заяви, че следи ситуацията във Венецуела с голямо безпокойство, предаде Ройтерс. Берлин е в тесен контакт с германското посолство в Каракас.

Италианският външен министър Антонио Таяни също обяви, че Рим следи развитието на ситуацията във Венецуела, като е насочил по-специално вниманието си върху италианската общност в тази страна, предадоха АНСА и Ройтерс.

Според данни на посолството на Италия в Каракас във Венецуела има около 160 хил. италианци, повечето от които са с двойно гражданство.

Внимателно следи развитието във Венецуела и премиерката на Италия Джорджа Мелони, каза Таяни.

Белгийският заместник премиер и министър на външните работи Максим Прево заяви, че Белгия се координира с европейски партньори във връзка със ситуацията във Венецуела, която наблюдава внимателно, предаде Ройтерс.

МВнР отвори кризисна телефонна линия

Министерството на външните работи (МВнР) следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела. С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие, съобщиха от пресцентъра на външното ни министерство.

Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България.

Министерството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.

При необходимост от съдействие те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 893 339 616.

МВнР ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката, се посочва в съобщението.

/БТА/