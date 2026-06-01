Нетаняху нареди по-дълбоко нахлуване на Израел в Ливан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на войските да навлязат по-дълбоко в Ливан в битката срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, съобщи той в неделя, въпреки обявеното примирие преди повече от шест седмици, предава Ройтерс.

Боевете в Ливан са най-широката последица от войната в Иран, като над 1,2 млн. ливанци бяха принудени да напуснат домовете си заради израелските удари и заповеди за евакуация от 2 март насам, когато „Хизбула“ започна да изстрелва ракети и дронове срещу Израел, за да подкрепи съюзника си Иран.

При нашествието до момента са загинали над 3370 души, сочат данни на ливанското правителство. Израел съобщи, че през същия период са загинали 24 от неговите войници и четирима цивилни. Десетки хиляди израелци в северната част на страната също бяха принудени да напуснат домовете си заради ракетите и дроновете на „Хизбула“.

При последното си настъпление израелските войски превзеха 900-годишния замък Бофор и стратегически хребет в Южен Ливан, съобщи армията ден след един от най-тежките дни на обстрел от „Хизбула“ към Северен Израел от влизането в сила на примирието през април, което доведе до затваряне на училища и въвеждане на ограничения.

„Инструктирах (армията) да разшири сухопътните си маневри в Ливан“, заяви Нетаняху в изявление.

Като се позова на ескалиращото насилие в Ливан, Франция поиска извънредно заседане на Съвета за сигурност на ООН в понеделник, съобщи външното министерство на страната в изявление.

Израел цели да разшири контрола си над райони на „Хизбула“

Израелските войски и „Хизбула“ продължиха сраженията след примирието в средата на април, като „Хизбула“ прибегна до използването на евтини и лесни за сглобяване дронове камикадзе, които са трудни за неутрализиране от противовъздушната отбрана. Те отнеха живота на редица израелски военни в Южен Ливан.

Израелската армия вече контролираше територия до река Литани в Ливан, но войските настъпват към река Захарани, на около 10 км на север.

Нетаняху заяви, че целта му е да „задълбочи и разшири контрола над местата, които са под контрола на „Хизбула“.

Нафтали Бенет, опонент на Нетаняху в предстоящите избори, каза, че се стреми към по-силни действия в Ливан, включително обстрел на покрайнините на Бейрут.

В неделя армията издаде предупреждение за евакуация на жителите южно от река Захарани. Осем души са били убити при въздушни удари през нощта в събота срещу южното селище Дейл Ел Захарани, съобщи ливанската държавна осведомителна агенция.

В неделя израелската армия извърши над 40 удара в Южен Ливан, съобщиха ливанските сили за сигурност и държавната осведомителна агенция.

Замъкът Бофор предлага предимство

В петък американската армия прие представители на отбраната на Израел и Ливан във Вашингтон, за да продължат постигнатия с посредничеството на САЩ план за мир между двете страни и разоръжаване на подкрепяната от Иран „Хизбула“. На 15 май двете страни приеха да удължат примирието с 45 дни.

Настъплението към замъка Бофор дава на израелските войски предимство в голяма част от Южен Ливан и Северен Израел, откъдето бяха извършвани атаки към израелски жилищни райони.

Израел контролира района за първи път от май 2000 г., когато страната изтегли войските си от Южен Ливан след 18 години.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че войниците ще задържат Бофор като част от зоната за сигурност на Израел в Южен Ливан.

„Кампанията все още не е приключила. Твърдо сме решени да смажем силата на „Хизбула“, посочи той.

Кац публикува снимка в социалните мрежи на замъка с израелското знаме и с това на бригадата „Голани“ на израелската армия.

Новата операция е съсредоточена върху установяването на контрол над хребета Бофор и района Уади ал-Салуки и към намаляване на способностите на бойците от „Хизбула“ и инфраструктурата ѝ върху хребета, установена под ръководството на Иран.

Един войник е бил убит, съобщи армията. За момента няма изявления от Ливан и от „Хизбула“.

Талал Атриси, преподавател по социология в Ливанския университет и анализатор, който е близък до „Хизбула“, казва, че снимката на израелското знаме над замъка има за цел да отправи послание към израелското общество, че армията успява да постигне целите си в Ливан въпреки предизвикателствата заради използването на дронове от „Хизбула“.

Израелските войски оперират и близо до Набатиех, голям бастион на „Хизбула“ в Южен Ливан, съобщи армията.