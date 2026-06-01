Филмите на режисьори от YouTube върнаха младежите в кината в САЩ

През този уикенд младата публика в САЩ наводни киносалоните в цялата страна. Причината обаче не беше високобюджетният филм от поредицата „Междузвездни войни“ – „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу“, чиито приходи отбелязаха рязък спад през втория уикенд, а нискобюджетен хорър на 20-годишен дебютиращ режисьор, чието създаване започна в интернет, пише Associated Press.

Backrooms на A24 спечели невероятните 81,5 млн. долара през първите три дни по кината в Северна Америка, според студийни оценки от неделя. Това е само с няколкостотин хиляди долара по-малко от приходите от билети за „Мандалореца и Грогу“ през първите си три дни миналия уикенд. Продукцията на Backrooms, режисиран и със съавтор създателят на видеа в YouTube Кейн Парсънс, е струвала само 10 млн. долара.

Огромният успех на Backrooms дори не се отрази негативно на „Обсебване“, който също е режисьорски дебют на създател на съдържание в YouTube – 26-годишния Къри Баркър. Три уикенда след премиерата си „Обсебване“, с продукция за по-малко от 1 млн. долара, все още не е спаднал под приходите си от първия уикенд. Този уикенд той отбеляза ръст от 10% с още 26,4 млн. долара и се класира на второ място, оставяйки „Междузвездни войни“ на трето място с 25 млн. долара.

В крайна сметка YouTube може би не е краят на киносалоните. Ако този уикенд е някакъв показател, той може да се окаже новата голяма надежда на индустрията.

Този уикенд в кината се състояха и премиерите на The Breadwinner – семейна комедия, в която участва популярният комедиант Нейт Баргатзе, и Pressure – драма за Втората световна война, разказваща за напрегнатите 72 часа преди десанта в Нормандия, с участието на носителя на „Оскар“ Брендан Фрейзър. Но именно 20-годишните режисьори от YouTube привлякоха най-голяма публика. И Backrooms, и „Обсебен“ са продуцирани от Blumhouse-Atomic Monster.

„Backrooms“ започва като създадена в интернет градска легенда, преди Парсънс да превърне концепцията за безкрайната поредица от скучни и депресиращи стаи и коридори в популярен онлайн сериал, който създава с помощта на софтуера за 3D графика с отворен код Blender. Той привлича вниманието на продуцентските компании на Джеймс Уан и Шон Леви, които проявяват интерес да го превърнат в нещо по-голямо. Скоро след това започва разработването на филм с участието на Чиуетел Еджиофор и Ренате Реинсве.

Филмът е хит не само в САЩ – заедно с международните прожекции, Backrooms вече е спечелил 118 млн. долара в световен мащаб. A24 заяви, че Парсънс е най-младият режисьор, чийто филм е заемал първото място в световната класация. Това е и рекорден старт за студиото, чийто предишен рекорд беше „Гражданска война“, който стартира с 25,5 млн. долара през 2024 г.

Филмът с рейтинг R получи добри отзиви от критиците и привлече млада и разнообразна публика в кината, която обаче му даде по-скоро посредствена оценка B- в CinemaScore.

„Мандалореца и Грогу“ отбеляза спад на приходите от около 69% спрямо премиерния си уикенд. Към момента филмът е събрал 246,6 млн. долара в световен мащаб.

„Майкъл“ се класира на четвърто място с 11,7 млн. долара през шестия си уикенд – музикалната биографична драма е генерирала 339,9 млн. долара в САЩ до момента. The Breadwinner, пуснат от Sony, затвори челната петица с приблизително 7,5 млн. долара. „Pressure“ дебютира на седмо място с 5,8 млн. долара.

„Всички се питат какво е следващото голямо нещо в Холивуд за филмите и какво може да върне хората в киносалоните? Може би е това“, каза Пол Дергарабедиан, ръководител на отдела за пазарни тенденции в Comscore.