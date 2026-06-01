Петролът поскъпва след действията на Израел срещу "Хизбула"*

Цените на петрола се повишават в понеделник, след като Израел нареди на войските си да навлязат по-навътре в Ливан. Това поднови опасенията, че сблъсъците с подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ могат да застрашат крехкото примирие между Вашингтон и Техеран, съобщава CNBC.

Фючърсите върху петрола сорт Брент поскъпват с 2,52% до 93,64 долара за барел, а фючърсите върху американския суров петрол WTI – с 2,66% до 90,02 долара за барел.

Ескалацията на военните действия, която последва преговорите между Израел и Ливан, за които посредничиха САЩ в петък, помрачи надеждите, че Вашингтон и Техеран са близо до удължаване на споразумението за примирие.

„Заедно с министъра на отбраната Израел Кац разпоредих на израелските въоръжени сили да разширят маневрите в Ливан“, заяви Бенямин Нетаняху в неделя. Заповедта бе направена въпреки обявеното през април примирие.

Goldman Sachs заяви, че рисковете пред прогнозите ѝ за четвъртото тримесечие на 2026 г. за сортовете Брент и WTI от съответно 90 и 83 долара за барел остават „двустранни“. Банката предупреди, че макар че продължителните прекъсвания в доставките от Близкия изток биха могли да тласнат цените нагоре, отслабването на търсенето би могло да създаде значителни рискове от понижение.

Според Goldman слабите данни за продажбите на дребно на петрол през април в Китай и Западна Европа предполагат низходящ риск от около 2 млн. барела на ден спрямо вече понижените прогнози за търсенето.

*Данните са актуални към 9:30 ч.