Ливан и Израел влязоха в примирие, САЩ и Иран може да се срещнат през уикенда

10-дневно примирие между Ливан и Израел влезе в сила в четвъртък, а президентът Доналд Тръмп заяви, че следващата среща между САЩ и Иран може да се състои през уикенда, което засили оптимизма, че войната с Иран може би наближава края си, съобщава Ройтерс.

Тръмп заяви, че Иран е предложил да не притежава ядрени оръжия в продължение на повече от 20 години. Ядрените амбиции на Техеран бяха проблемна точка в преговорите в Исламабад миналия уикенд.

„Ще видим какво ще се случи. Но мисля, че сме много близо до сключването на споразумение с Иран“, заяви той пред репортери пред Белия дом.

Няколко часа по-късно на събитие в Лас Вегас, щата Невада, Тръмп отиде още по-далеч, заявявайки, че войната „би трябвало да приключи съвсем скоро“.

Войната с Иран, която започна на 28 февруари с американско-израелска атака, отне живота на хиляди хора и доведе до скок в цените на петрола, създавайки сериозен политически проблем за американския президент.

Ако примирието в Ливан проправи пътя за по-широко мирно споразумение с Иран, това би било значителна победа за администрацията на Тръмп, която досега се затруднява да отвори отново стратегически важния Ормузки проток и да блокира пътя на Иран към ядрено оръжие.

В четвъртък, когато часовникът удари полунощ – часът, в който примирието трябваше да влезе в сила – в някои части на Бейрут се чуха празнични изстрели. Според свидетели около половин час са се чували и експлозии от ракети, изстреляни в знак на празнуване.

Примирието обаче остава нестабилно.

В ранните часове на петък ливанската армия заяви, че Израел е нарушил примирието след влизането му в сила, включително чрез периодични обстрели на няколко села в Южен Ливан.

Нямаше незабавен коментар от израелската армия, която по-рано беше заявила, че силите ѝ остават разположени в района. В публикация в социалната мрежа X военният говорител на арабски език Авичай Адрае заяви, че разполагането е в отговор на това, което той описа като продължаваща дейност на бойците от „Хизбула“.

Групировката публикува подробно изявление, в което описва своите военни операции срещу Израел през целия четвъртък. От него става ясно, че последната ѝ атака е била в 23:50 ч. местно време, 10 минути преди влизането в сила на примирието.

По-късно Тръмп публикува пост в социалните медии, в който призова „Хизбула“ да спазва примирието.

„Надявам се „Хизбула“ да се държи добре и коректно през този важен период. Ако го направят, това ще бъде ОТЛИЧЕН момент за тях. Край на убийствата. Най-накрая трябва да има МИР!“, каза той.

Тръмп заяви в по-ранни коментари пред репортери, че според него САЩ имат шанс да сключат споразумение с Иран.

„И ако това се случи, петролът ще поевтинее значително, цените ще спаднат значително, инфлацията ще се забави значително и... нещо, което е дори по-важно от всичко това, няма да има ядрен холокост“, каза той.

Президентът заяви, че не е сигурен дали ще има нужда двуседмичното примирие, договорено с Иран миналата седмица, да бъде удължено след следващата седмица, добавяйки, че Техеран иска да сключи споразумение.

„В момента имаме много добри отношения с Иран, колкото и трудно да е да се повярва. И мисля, че това е комбинация от около четири седмици бомбардировки и много мощна блокада“, заяви Тръмп.

Тръмп заяви, че е провел „отлични разговори“ с израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Жозеф Аун и че планира да ги покани и двамата в Белия дом за „значими преговори“.

По-късно той добави, че срещата в Белия дом може да се състои през следващата седмица или две и че ако в Исламабад бъде постигнато и подписано споразумение с Иран, той може да пътува дотам за случая.