За три дена 14 кораба са отказали да изпробват американската блокада на Ормузкия проток*

Поне 14 плавателни съда в рамките на три дена са предприели заобиколни маршрути, вместо да тестват американската морска блокада на Ормузкияя проток. Това заяви американското централно командване, цитирано от Bloomberg.

„Американските сили са фокусирани, бдителни и много мотивирани в изпълнението на блокадата на плавателни съдове, опитващи се да влязат или излязат от ирански пристанища“, публикува командването в социалните мрежи.

По време на брифинг по-рано през деня председателят на съвместното главнокомандване съобщи за 13 такива кораба, давайки повече подробности за усилията на Вашингтон в оказването на натиск върху Техеран за приемане на дългосрочно примирие.

САЩ ще прилагат блокада „в териториални води на Иран и в международни води“, заяви пред репортери ген. Дан Кейн. По думите му досега на американски сили не се е налагало да се качват на борда на кораби в рамките на мярката.

Президентът Доналд Тръмп обяви ограниченията по-рано тази седмица, като според официални лица в прилагането им участват около 10 хил. военнослужещи. По думите на ген. Кейн водени от САЩ сили, стигащи чак до Тихия океан, „активно ще преследват всякакви кораби под ирански флаг или всякакви кораби, опитващи се да осигурят значителна подкрепа за Иран“.

По-рано в четвъртък американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ ще поддържат блокадата на иранските пристанища, която е в сила от понеделник, „толкова дълго, колкото е необходимо“, цитиран от БТА.

„Ще поддържаме тази блокада, която работи, толкова дълго, колкото е необходимо“, каза Пийт Хегсет по време на пресконференция в Пентагона. „Ако Иран направи грешния избор, тогава ще има блокада и бомби, които ще поразят електроенергийната и енергийната му инфраструктура“, заплаши министърът.

От понеделник американската армия наложи блокада на иранските пристанища след провала на първия кръг от преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, водени от американска страна от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Досега още поне два празни танкера, свързани с Иран, са успели да преминат през Персийския залив.

Наблюдаваният трафик през Ормузкия проток остава изключително ограничен, но все пак има извършени преминавания и в двете посоки, показват данни, събрани от Bloomberg.

Собствениците на кораби, търговците на енергоносители и инвеститорите следят отблизо транзита през пролива за подробности как Техеран и Вашингтон упражняват контрол в региона. Трафикът до голяма степен беше спрян от началото на конфликта, но Иран продължи да изнася петрол приблизително на нивата отпреди войната.

Примирие между Израел и Ливан

Президентът Доналд Тръмп обяви, че е договорено 10-дневно прекратяване на огъня между Израел и Ливан – ход, който може да облекчи по-широкото напрежение между САЩ и Иран.

Сраженията между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Южен Ливан заплашваха да провалят двуседмичното прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. В съобщението на Тръмп от четвъртък не се споменава „Хизбула“. Нито Ливан, нито Израел са потвърдили прекратяването на военните действия.

Тръмп публикува в социалните мрежи, че двете страни ще започнат примирието си в 17:00 ч. нюйоркско време. Президентът също така наредил на Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и ген. Дан Кейн „да работят с Израел и Ливан за постигане на траен мир“.

*Добавено е съобщението за примирието между Израел и Ливан.