Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Иран спира износа на нефтохимически продукти до второ нареждане

Целта е да се осигури вътрешното снабдяване и да се предотврати недостиг на суровини заради нарушено производство

14:20 | 16.04.26 г.
Снимка: Majid Saeedi/Getty Images
Иран преустанови износа на всички нефтохимически продукти с цел да осигури вътрешното снабдяване и да предотврати недостиг на суровини заради нарушено производство, съобщи днес икономическото издание „Доня-е ектесад“, цитирано от Ройтерс.

Решението е взето на 13 април от високопоставен представител на Националната нефтохимическа компания (NPC), който е разпоредил на предприятията да прекратят износа до второ нареждане. Мярката е насочена към стабилизиране на вътрешния пазар след нарушения в производството, причинени от израелски удари по ключови обекти.

Според информацията цените на нефтохимическите продукти на вътрешния пазар остават на нивата си преди началото на военния конфликт въпреки ръста на международните котировки, като властите се опитват да подкрепят местната индустрия и потребление.

През последните седмици са били засегнати важни производствени центрове в градовете Асалуйе и Махшахр, където са били поразени съоръжения, снабдяващи нефтохимическите предприятия със суровини, което е довело до нарушения в производството.

Междувременно САЩ предприе ограничаване на корабоплаването към и от иранските пристанища с цел да намалят приходите от износ и да окажат допълнителен натиск върху Техеран на фона на дипломатически усилия за нов кръг мирни преговори.

По данни на иранската информационна агенция Фарс страната изнася около 29 млн. тона нефтохимически продукти годишно на стойност около 13 млрд. долара.

/БТА/

