Войната в Иран е нанесла щети на енергийната инфраструктура за 58 млрд. долара

Войната в Иран е нанесла щети на енергийната инфраструктура на стойност 58 млрд. долара, сочат изчисления на консултантската фирма Rystad Energy, публикувани в сряда и цитирани от CNBC.

Наред с други цели, Иран атакува петролната и газовата инфраструктура на своите съседи от Персийския залив, включително производствени съоръжения, рафинерии и тръбопроводи. Израел бомбардира съоръжения за природен газ и нефтохимически съоръжения в Иран.

Общо над 80 енергийни съоръжения са били атакувани, откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, заяви Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната агенция по енергетика. Над една трета от тях са сериозно повредени, добави Бирол.

„Това е един от най-критичните проблеми и се различава от ситуацията в миналото — много от съоръженията са сериозно повредени“, заяви Бирол в понеделник по време на събитие на Атлантическия съвет във Вашингтон. Възстановяването на съоръженията и връщането на производството на нефт и газ до предвоенните нива може да отнеме до две години, посочи той.

Според оценките на Rystad разходите за ремонт на щетите възлизат на най-малко 34 млрд. долара. От компанията посочват, че все още не е ясен мащабът на щетите в някои съоръжения. Окончателната сметка ще зависи от това дали щетите по тези активи са по-ограничени, или структурни.

В същото време количеството оборудване, необходимо за ремонтните дейности, ще натовари глобалните вериги за доставки на енергия, заяви Каран Сатвани, старши анализатор за проучвания на веригите за доставки в Rystad.

Според изчисленията на Rystad инфраструктурата на Иран е понесла най-тежките щети, като разходите за възстановяване вероятно ще достигнат 19 млрд. долара. Катар също е изправен пред огромни разходи, след като Иран удари ключовия му обект за втечнен природен газ (LNG).

Атаките срещу енергийни съоръжения ескалираха, след като на 18 март Израел бомбардира иранския комплекс за природен газ „Южен Парс“. Иран отвърна с атака срещу най-голямото съоръжение за втечнен природен газ в света в Катар, като повреди две производствени линии, отговарящи за 17% от износа на газ на малката държава от Персийския залив.

Щетите по съоръжението за LNG в Катар ще доведат до загуба на приходи в размер на 20 млрд. долара, а ремонтът му ще отнеме до пет години, съобщи държавната компания QatarEnergy в изявление от 19 март.

Иран атакува също тръбопроводи, рафинерии и производствени съоръжения в Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства.