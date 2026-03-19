Нова атака по най-големия LNG завод в света изстреля цената на газа в Европа с 35%

Цената на природния газ в Европа се повиши рязко, след като Иран засили атаките срещу енергийната инфраструктура в Персийския залив, нанасяйки щети на най-големия завод за износ на втечнен природен газ (LNG) в света, предаде Bloomberg.

В четвъртък цените на фючърсите се повишиха с до 35%.

Заводът „Рас Лафан“ на Qatar Energy e претърпял „значителни щети“ след поредица от атаки, които са предизвикали големи пожари, потвърдиха от компанията. Заводът обикновено произвежда около една пета от световните доставки и макар че те вече бяха спрени по-рано този месец поради войната, последните удари заплашват да задържат цените на газа в Европа и Азия на по-високи нива за по-дълго време.

Газовите съоръжения „Хабшан“ в Абу Даби също бяха затворени, след като бяха засегнати от падащи отломки от пресечен ракетен удар.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в публикация в социалните медии, че САЩ ще отвърнат на удара, ако съоръженията за втечнен природен газ в Катар бъдат атакувани отново.

Все още не са известни подробности за мащаба на щетите и графика за ремонтите. Макар азиатските страни да купуват по-голямата част от втечнения природен газ, доставян от Близкия изток, всяко продължително прекъсване на доставките би намалило глобалния баланс на предлагането, което би поддържало цените на високо ниво в целия свят.

За Европа, в частност, ескалацията на напрежението идва в труден момент, тъй като регионът излиза от зимата с изчерпани резерви в газохранилищата. Това означава, че през лятото ще трябва да закупи повече партиди втечнен природен газ, за да ги напълни, като ще се състезава с купувачи от Азия за по-малкото налични количества.

„Доставките на втечнен природен газ от Катар биха могли по принцип да бъдат прекъснати за месеци, а в най-лошия случай – за години“, заяви Арне Ломан Расмусен, главен анализатор в „Global Risk Management“. „За пазара на газ кризата не приключва просто защото войната свършва и Ормузкият проток е отворен отново.“

Заводът в Рас Лафан затвори по-рано този месец след атака с ирански дрон – първото прекъсване на доставките за три десетилетия експлоатация. Сега, след поредните удари – в отговор на израелски удар срещу обширните находища в Южен Парс в сряда – по-голямата част от комплекса е претърпяла „значителни щети” според описанието на Катар, което отлага перспективата за връщане към нормалното състояние.

Фючърсите на природния газ за близкия месец поскъпват с 30,76% до 71,47 евро за мегаватчас към 8 часа сутринта в Амстердам.