САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Мадуро е заловен и изведен от страната*

САЩ са нанесли удар по Венецуела и са заловили президента Николас Мадуро, който е изведен от страната, заяви президентът Доналд Тръмп в събота.

„Съединените американски щати успешно проведоха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер, президента Николас Мадуро, който заедно със съпругата си беше заловен и изведен от страната“, заяви Тръмп в публикация в Truth Social.

САЩ обвиняват Мадуро, че управлява „наркодържава“ и манипулира изборите. Венецуелският лидер, който наследи Уго Чавес на власт през 2013 г., заяви, че Вашингтон иска да поеме контрола над петролните резерви на страната, които са най-големите в света.

По-рано бе обявено извънредно положение в страната след експлозиите, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на правителството му.

Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата на Венецуела, но и районите на Миранда, Арагуа и Гайра, съобщава БТА.

Управляващите в южноамериканската държава разпространиха декларация, в която обвиняват САЩ в нападение. Правителството на Венецуела заяви, че "отхвърля американската агресия".

"Целта на американската атака е да ни вземат петрола и природните ресуси", се казва в правителственото изявление, цитирано от Ройтерс. САЩ обаче "няма да успее да ни отнеме богатствата", се допълва в него.

Венецуелското правителство призова всички политически и обществени сили в страната да задействат мобилизация.

Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела - Каракас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес. Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.), уточнява световната агенция.

Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците, описва АП.

Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток. Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули грохот и звук от самолети.

В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище "Карлота".

“В този момент те (американците - бел. ред.) бомбардират Каракас", написа по време на експлозиите в социалната платформа X колумбийският президент Густаво Петро. Той призова ООН да свика спешно заседание.

АП и Ройтерс припомнят, че американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че ще разпореди наземни операции във Венецуела в рамките на плана да се окаже натиск върху президента на южноамериканската страна Николас Мадуро да сдаде властта.

В понеделник, по време на срещата си във Флорида с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са нанесли удар срещу пристанище във Венецуела, използвано за наркотрафик.

*Допълнено с потвърждението на САЩ.