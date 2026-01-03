IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Мадуро е заловен и изведен от страната*

Най-малко седем експлозии отекнаха днес в Каракас, район близо до голяма военна база е останала без ток

10:29 | 03.01.26 г. 15
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: X@OSPSF
Снимка: X@OSPSF

САЩ са нанесли удар по Венецуела и са заловили президента Николас Мадуро, който е изведен от страната, заяви президентът Доналд Тръмп в събота.

„Съединените американски щати успешно проведоха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер, президента Николас Мадуро, който заедно със съпругата си беше заловен и изведен от страната“, заяви Тръмп в публикация в Truth Social.

САЩ обвиняват Мадуро, че управлява „наркодържава“ и манипулира изборите. Венецуелският лидер, който наследи Уго Чавес на власт през 2013 г., заяви, че Вашингтон иска да поеме контрола над петролните резерви на страната, които са най-големите в света.

По-рано бе обявено извънредно положение в страната след експлозиите, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на правителството му.

Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата на Венецуела, но и районите на Миранда, Арагуа и Гайра, съобщава БТА. 

Управляващите в южноамериканската държава разпространиха декларация, в която обвиняват САЩ в нападение. Правителството на Венецуела заяви, че "отхвърля американската агресия".

Свързани статии

"Целта на американската атака е да ни вземат петрола и природните ресуси", се казва в правителственото изявление, цитирано от Ройтерс. САЩ обаче "няма да успее да ни отнеме богатствата", се допълва в него.

Венецуелското правителство призова всички политически и обществени сили в страната да задействат мобилизация.

Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела - Каракас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес. Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.), уточнява световната агенция.

Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците, описва АП.

Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток. Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули грохот и звук от самолети.

В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище "Карлота".

“В този момент те (американците - бел. ред.) бомбардират Каракас", написа по време на експлозиите в социалната платформа X колумбийският президент Густаво Петро. Той призова ООН да свика спешно заседание.

АП и Ройтерс припомнят, че американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че ще разпореди наземни операции във Венецуела в рамките на плана да се окаже натиск върху президента на южноамериканската страна Николас Мадуро да сдаде властта.

В понеделник, по време на срещата си във Флорида с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са нанесли удар срещу пристанище във Венецуела, използвано за наркотрафик.

*Допълнено с потвърждението на САЩ.

Последна актуализация: 12:12 | 03.01.26 г.
санкции срещу венецуела икономиката на венецуела николас мадуро
Коментари

16
rate up comment 1 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди -345 секунди
Още едно диктаторче пое по пътя на предшествениците си. Чудесна новина. А жужето седи свряно в бункера и пълни куфара.. :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 3 rate down comment 2
xapoznai
преди 13 минути
не се постигне консенсус, че света трябва да е мирно място и териториалните граници занчат нещо... Аз лично не очаквам да стане скоро и по-скоро очаквам да прерастне в глобален конфликт...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
14
rate up comment 5 rate down comment 1
xapoznai
преди 15 минути
Очквано, макар и по-скоро отколкото очаквах - руснаците отвориха кутията, но американците ще извадят от нея най-лошото. Това е само началото, апетита идва с яденето... Всичките тези пари, които страните от НАТО се канят да изхарчат ще донесат много болка и мъка по света... ООН-то превърнато в маргинална отганизацийка дублираща Червения кръст... ОЧакваме продължителен и наситен с насилие цикъл докато пак
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
13
rate up comment 3 rate down comment 4
FireT
преди 19 минути
До: RobinRedRideHOOD, реакцията на ЕС е положителна! ПИЯТЕЛЯРННА МОЯ ВРАГ, е и кой враг! Хахахаха. Очакваме реакцията на Жужето . Нали се беше обявил, чв ще защото Венецуела!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
12
rate up comment 8 rate down comment 5
RobinRedRideHOOD
преди 31 минути
Не разбрах каква е реакцията на ЕС? На Кая? На UK? На OOН? На Урсула? На Макрон? На ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
11
rate up comment 5 rate down comment 3
гъбко
преди 32 минути
До: дрилър ... и медвечук , кумчето на кръволокът ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
10
rate up comment 6 rate down comment 4
гъбко
преди 34 минути
До: Aлexaндpo ... що квичиш ве тоше ?! същото като за едни въглища в Донбас , нищо по-различно ... :))) ... само че хамериканците свършиха всичко за няколко часа , и вероятно ще продължат да си плащат концесионни такси за добивът , а не както кръволокът в маЦква ... не приравнявай събитията !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 6 rate down comment 4
дрилър
преди 1 час
Като сте почнали с приятелчетата на путин, следващата цел би трябвало да е Техеран. И после ги съберете всичките - Асад, Мадуро, аятолаха в един жилищен блок в Масква.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 9 rate down comment 7
FireT
преди 1 час
Хахахах, руззките поддръжници на жужето падат един след друг. Мадуро не усоя да избяга в Масква както сирийският сатрап. Следва Иран. А Масква затъва в героични битки за селца и ниви в Украйна. Както изостави Сирия, Африка, сега изоставя и Венецуела и Иран. Ама май хванали Мадуро по бели ***. Не е като тактиката на Жужето с 60км. колона към Киев - за 3 дни. Хахахаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 6 rate down comment 7
Aлexaндpo
преди 1 час
Ама няма такова нещо като Венецуела да е нападната държава, просто САЩ си взимат изконният американски петрол който по случайност се намира около Каракас. Това трябва да е поредната заслужена нобелова награда за мир за президент на САЩ в лицето на "миротвореца" Доналд Джон Тръмп.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още