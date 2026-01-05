Николас Мадуро: Невинен съм. Все още съм президент на страната си

Задържаният от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро днес не се призна за виновен по обвиненията в наркотероризъм, след като изненадващото му залавяне от силите на американския президент изненада световните лидери, а левите власти в Каракас реагираха панически, предаде Ройтерс.

63-годишният Мадуро пледира „невинен“ във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства.

„Невинен съм. Не съм виновен. Аз съм достоен човек. Все още съм президент на страната си“, заяви Мадуро пред съда посредством преводач, преди да бъде прекъснат от федералния съдия Алвин Хелерщайн.

Съпругата на Мадуро Силия Флорес също заяви, че е невинна по предявените й обвинения.

Следващото заседание на съда е насрочено за 17 март.

Мадуро е обвинен, че е ръководил мрежа за трафик на кокаин, която си е партнирала с насилствени групировки, включително мексиканските картели „Синалоа“ и „Зетас“, колумбийската бунтовническа групировка ФАРК и венецуелската банда „Трен де Арагуа“.

Венецуелският президент отдавна отрича обвиненията, като заяви, че те са прикритие за империалистическите интереси към богатите петролни залежи на Венецуела.

Венецуела обеща да използва всички възможни средства, за да върне Мадуро

Новоизбраният председател на парламента на Венецуела Хорхе Родригес обеща да проучи всички възможности за „връщането“ на Николас Мадуро в страната.

„Моята основна функция в следващите дни... като председател на тази Национална асамблея, ще бъде да прибегна до всички процедури, всички платформи и всички възможности, за да върна Николас Мадуро Морос, моя брат, моя президент“, заяви Родригес пред депутатите.

Според него Делси Родригес ще бъде официално назначена за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела днес, предаде CNN. Хорхе и Делси Родригес са брат и сестра.

Парламентарният лидер заяви, че церемонията ще се състои днес следобед, ден след като Родригес пое функциите на временно изпълняващ длъжността президент по заповед на Върховния съд, поради невъзможността на Николас Мадуро да изпълнява президентските си задължения.

(по БТА и БГНЕС)