Dow нарасна с близо 600 пункта до нов връх след действията на САЩ във Венецуела

Американските борсови индекси се повишиха в понеделник след атаката на САЩ срещу Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро. Цените на суровия петрол също нараснаха, а инвеститорите заложиха, че действията на САЩ няма да доведат до по-големи геополитически конфликти, които да разстроят пазарите, пише CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нарасна с 594 пункта, или 1,23%, и достигна нов рекорд по време на сесията. Широкият измерител S&P 500 се повиши с 0,64%, а технологичният Nasdaq Composite добави 0,69%.

Най-силно поскъпнаха акциите на компаниите в енергийния сектор, като се предполага, че те ще се възползват от възстановяването на петролната инфраструктура на Венецуела. Цената на книжата на Chevron отбеляза ръст от 5%. Компанията се счита за най-печелившата поради вече установеното си присъствие във Венецуела, която разполага с най-големите доказани петролни резерви в света.

Акциите на Exxon Mobil поскъпнаха с 2%. Компаниите за услуги в петролната индустрия, които биха могли да подкрепят възстановяването на енергийния сектор във Венецуела, Halliburton и SLB, отбелязаха ръст съответно от 8% и 9%. Борсово търгуваният фонд State Street Energy Select Sector ETF записа повишеине от почти 3%.

„В краткосрочен план това може да доведе до повишение на цената на петрола, защото въпросът е свързан с доставките на петрол“, коментира Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA Research, пред CNBC. „В дългосрочен план може да доведе до подобрение, защото Венецуела представлява само 1% от световните доставки на петрол, а през годините ситуацията там се влошаваше все повече. Инфраструктурата им се нуждае от подобрение и вероятно това е нещо, с което САЩ могат да помогнат“.

Въпреки оптимистичната реакция на пазара на акции трейдърите увеличиха и експозицията си към златото. Фючърсите на златото поскъпнаха с около 3%. Биткойнът се търгуваше над 94 хил. долара.

Акциите на финансовите компании също поскъпнаха, тъй като Wall Street залага на силна американска икономика през тази година. Книжата на Goldman Sachs и регионалната банка U.S. Bancorp отбелязаха ръст на цените от по 3%.

„Пазарът всъщност казва: „Ще се фокусираме върху това да върнем парите в играта, след като реализираме данъчни загуби, преструктурираме портфейлите в края на 2025 г. и след това отново закупим акции в началото на 2026 г.“, казва още Стовал. „Инвеститорите все още се фокусират върху това, което вероятно ще направи Федералният резерв, какви ще бъдат корпоративните печалби. Досега средата остава рискова.“

След атаката на САЩ президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха откарани с самолет в Ню Йорк, където бяха обвинени в заговор за наркотероризъм и други престъпления. Според обвинителния акт трафикът на наркотици „е обогатил и укрепил политическия и военния елит на Венецуела“. По-рано днес 63-годишният Мадуро пледира „невинен“ във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства.

„Това е значимо геополитическо събитие, макар и малко вероятно да окаже сериозно влияние върху пазара в краткосрочен план“, пише Матю Акс, политически анализатор в Evercore ISI. „Засега инвеститорите трябва да се ориентират във вече познатата ситуация на вероятно умишлената двусмисленост на Тръмп относно следващите му стъпки“.

„Нашето усещане е, че Тръмп като цяло не се интересува от пълна промяна на режима с военно присъствие на място, както във войните в Ирак и Афганистан, които отдавна критикува. Въпреки това изявленията на Тръмп оставят отворена възможността това да не бъде еднократна акция, като ядрената атака срещу Иран миналата година“, добавя Акс.

Акциите на компаниите от сектора на отбраната General Dynamics и Lockheed Martin поскъпнаха съответно с 3% и 2%, след като последните действия на Тръмп показаха, че бързите военни удари ще бъдат ключова част от неговата политика за справяне с геополитически проблеми.

Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа спадна с над 3 базисни пункта до 4,155%, а тази по 2-годишните спадна с повече от 2 базисни пункта до 3,453%.