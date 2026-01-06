Н. Петрова: Еврозоната ще повиши интереса на международните инвеститори към България

В навечерието на присъединяването на България към еврозоната разговаряме с Наталия Петрова – председател на управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) и изпълнителен директор на „Конкорд Асет Мениджмънт“. Какви ефекти ще има приемането на еврото върху сектора за управление на активи, необходими ли са действия от страна на инвеститорите – тези и други теми ще засегнем в разговора.

Г-жо Петрова, как според Вас приемането на еврото от 1 януари 2026 г. ще се отрази върху капиталовия пазар и инвестиционната среда в България?

Приемането на еврото е стратегическа стъпка, която ще има дългосрочно положително отражение върху капиталовия пазар и инвестиционния климат в България. То означава по-нисък валутен риск, по-голяма предвидимост и по-добра интеграция с европейските финансови пазари. Очаквам това да доведе до повишен интерес от страна на международни инвеститори, както и до по-добри условия за финансиране на българските компании.

Какви са основните възможности, които въвеждането на еврото отваря пред управляващите дружества и инвестиционните фондове? А предизвикателствата?

Въвеждането на еврото е сигнал за достъпност на българския пазар за повече европейски инвеститори. Очаквам засилен интерес към инвестиции в български фондове, възможности за разширяване на продуктовата гама, по-ефективно управление на активи и по-ниски трансакционни разходи. Освен въвеждането на еврото, Българската асоциация на управляващите дружества взе решение за приемане на европейската фондова класификация от 1 януари 2026 г. Това ще направи нашите фондове по-видими, по-лесно сравними, а инвестиционните им стратегии - по-разбираеми за чуждестранните инвеститори.

Предизвикателствата пред нас са свързани основно с оперативния преход, адаптацията на системите и комуникацията с инвеститорите, така че процесът да бъде ясен, прозрачен и без сътресения. Вярвам обаче, че всички управляващи дружества направиха необходимото месеци преди въвеждането на еврото, за да има гладък и безпроблемен преход.

Виждате ли рискове, свързани с процеса на преход – например при оценката на активите или при управлението на валутния риск?

Методологията за оценка на активите няма да се промени. Преоценките ще се правят прозрачно и последователно, съгласно утвърдените правила. Валутният риск до определена степен ще намалее. Преходният период изисква повишено внимание, добра подготовка и координация между всички участници на пазара.

Какво e поведението на инвеститорите в навечерието на въвеждането на еврото – предпазливост или активизация?

Комбинация от двете. Част от инвеститорите запазиха пасивен подход, докато други се възползваха от възможността да преструктурират портфейлите си и да се позиционират по-активно. Реално обаче от инвеститорите не се изискват никакви действия във връзка с преминаването към евро. Ключово днес е доверието — колкото по-ясна и навременна е информацията, която ние публикуваме, толкова по-уверено е поведението на инвеститорите.

Каква е ролята на управляващите дружества като „Конкорд Асет Мениджмънт“ за развитието на капиталовия пазар и за изграждането на доверие сред инвеститорите?

Нашата роля е да бъдем стабилен и професионален посредник между капитала и реалната икономика. Управляващите дружества носят отговорност не само за доходността, но и за прозрачността, доброто управление и финансовата култура. Доверието се изгражда с последователност, ясни стратегии и коректно отношение към инвеститорите.

Как бихте описали текущата конюнктура на международните финансови пазари и кои са основните глобални фактори, които в момента влияят върху инвестиционните решения?

Международните пазари се намират в среда на повишена несигурност и фрагментация. Основните фактори са геополитическите рискове, паричната политика на големите централни банки, инфлационният натиск и забавянето на икономическия растеж в някои региони. Това прави активното управление и диверсификацията още по-важни.

Какви промени наблюдавате в поведението на инвеститорите – търсят ли повече безопасност или все още са склонни да поемат риск в търсене на доходност?

Инвеститорите са значително по-селективни. До голяма степен се запазва интересът към по-стабилни и предвидими инструменти, но в същото време се наблюдава апетит към добре аргументиран риск, особено в сектори с дългосрочен потенциал. Това е подкрепено и от последната статистика, която показва нарастване на дела на фондовете, инвестиращи в акции.

Как „Конкорд Асет Мениджмънт“ адаптира своята инвестиционна стратегия в тази среда?

През последните години направихме крачка към развитие на алтернативни инвестиционни фондове, към които наблюдаваме много силен интерес. Институционалните и професионалните инвеститори търсят възможност за доходност посредством инвестиции и в частен капитал. Ние винаги сме се стремели да адаптираме стратегията си чрез активно управление, засилена диверсификация и контрол на риска. Вярваме, че целта е не бързата доходност, а качеството на инвестициите, ликвидността и дългосрочната стойност.

* Разговорът е проведен преди 1 януари 2026 г.