Най-високата вертикална ферма в света отваря врати в Сингапур

Сингапур откри най-високата вертикална ферма в света, докато градът държава се опитва да намали зависимостта си от вносните храни, съобщава Bloomberg.

Съоръжението, което има височина от 23 метра, е разработено от сингапурската компания Greenphyto Pte Ltd. Проектът струва 80 млн. сингапурски долара (62 млн. щатски долара) и е пуснат в експлоатация въпреки проблемите на други оператори с нарастващите разходи и намаляването на целите на правителството за местно селскостопанско производство.

Поредицата от закривания на предприятия през последните години подчертаха как високотехнологичното земеделие далеч не е окончателно решение за продоволствената сигурност на острова. Все пак Сингапур залага на това, че размерът и автоматизацията могат да направят вертикалното земеделие печелившо.

Напълно автоматизираната ферма е проектирана да произвежда до 2000 тона зеленчуци годишно, включително маруля и спанак, осигурявайки до 45 пъти повече добив на хектар в сравнение с традиционното земеделие.

Компанията има търговски офиси в Малайзия и Нидерландия и „се стреми да доставя извън Сингапур“, посочва основателката Сюзън Чон.

Фермата на Greenphyto, която работи от миналата година, още преди официалното си откриване, е подкрепена чрез дългово финансиране от United Overseas Bank Ltd., както и от други индивидуални инвеститори.