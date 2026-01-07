IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Най-високата вертикална ферма в света отваря врати в Сингапур

Високото 23 метра съоръжение струва 62 млн. долара и е проектирано да произвежда до 2000 тона зеленчуци годишно

17:30 | 07.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Сингапур откри най-високата вертикална ферма в света, докато градът държава се опитва да намали зависимостта си от вносните храни, съобщава Bloomberg.

Съоръжението, което има височина от 23 метра, е разработено от сингапурската компания Greenphyto Pte Ltd. Проектът струва 80 млн. сингапурски долара (62 млн. щатски долара) и е пуснат в експлоатация въпреки проблемите на други оператори с нарастващите разходи и намаляването на целите на правителството за местно селскостопанско производство. 

Поредицата от закривания на предприятия през последните години подчертаха как високотехнологичното земеделие далеч не е окончателно решение за продоволствената сигурност на острова. Все пак Сингапур залага на това, че размерът и автоматизацията могат да направят вертикалното земеделие печелившо.

Напълно автоматизираната ферма е проектирана да произвежда до 2000 тона зеленчуци годишно, включително маруля и спанак, осигурявайки до 45 пъти повече добив на хектар в сравнение с традиционното земеделие.

Компанията има търговски офиси в Малайзия и Нидерландия и „се стреми да доставя извън Сингапур“, посочва основателката Сюзън Чон.

Фермата на Greenphyto, която работи от миналата година, още преди официалното си откриване, е подкрепена чрез дългово финансиране от United Overseas Bank Ltd., както и от други индивидуални инвеститори. 

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 17:29 | 07.01.26 г.
вертикални ферми храни Сингапур селско стопанство
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Земеделие виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още