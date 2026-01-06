От 2800% ръст до 86% спад: Най-горещите криптосделки се охладиха рязко

Сделките, които започнаха миналата година като едни от най-добрите на фондовия пазар, за броени месеци се превърнаха в едни от най-лошите.

Редица публични компании смятаха, че са открили нещо като перпетуум мобиле: използвайте корпоративните си пари, за да купите биткойни или други цифрови токени и ето – цената на акциите ви се покачи дори повече от стойността на закупените активи, пише Bloomberg в материал.

Това гласи наръчникът на Майкъл Сейлър, който трансформира компанията си Strategy Inc. в публично търгувана компания за съхранение на биткойни. И през първата половина на 2025 г. стратегията проработи за повече от сто други компании, които последваха примера на Сейлър.

Майкъл Сейлър. Снимка: Bloomberg LP

Трезорите на цифрови активи (DAT), както станаха известни тези фирми, се превърнаха в една от най-горещите тенденции на публичните пазари. Цените на акциите им скочиха рязко и всички, от Питър Тийл до семейство Тръмп, се включиха в манията.

Един виден представител, SharpLink Gaming Inc., отчете скок в цената от над 2600% за броени дни, след като компанията заяви, че ще се откаже от старата си дейност в игрите и ще продаде акции, за да изкупи много, много етери, като един от съоснователите на криптовалутата ще бъде председател.

Но винаги е било трудно да се обясни защо токените трябва да струват повече само защото се държат от публична компания и в един момент нещата започнаха да се разпадат – първоначално бавно, а след това много по-бързо.

В случая на SharpLink акциите поевтиняха с поне 86% от пика си, като цялата компания вече струва по-малко от цифровите активи, които притежава. Сега тя се търгува на около 0,9 пъти стойността на нейните етери. Поне беше пощадена от съдбата на Greenlane Holdings, която се срина с повече от 99% миналата година въпреки запасите си от криптотокени BERA на стойност около 48 млн. долара.

„Инвеститорите хвърлиха един поглед и разбраха, че няма голяма доходност от тези активи освен просто да седят върху тази купчина пари“, каза в интервю анализаторът на B. Riley Securities Фьодор Шабалин.

Сред компаниите, листнати на американските и канадските борси, които станаха DAT, средната цена на акциите е паднала с 43% 2025 г., според данни, събрани от Bloomberg. За сравнение, биткойнът е поевтинял само с около 6%.

Някои компании трезори с повече късмет още струват над стойността на базовите си активи, но повечето са губещи за хора, които са ги купили, когато са били близо до върховете си, а 70% завършват годината под нивото, в което са я започнали, според изчисленията на Bloomberg.

Най-лошо се представиха публичните компании, които избягваха биткойна и се насочиха към по-малки, по-волатилни токени.

Двама от синовете на президента Доналд Тръмп застанаха зад Alt5 Sigma Corp., публична компания, която купи монети WLFI на стойност над милиард долара – токен, емитиран от друга компания, съоснована от семейство Тръмп. Акциите ѝ са поевтинели с около 86% спрямо пика си през юни.

Волатилността на този тип книжа се обяснява, поне отчасти, с всички пари, които бяха взети назаем за покупка на криптоактиви.

Strategy представи забележителен набор от конвертируеми облигации и привилегировани акции, които финансираха покупките на биткойни от компанията, като в даден момент стойността на монетите нарасна до над 70 млрд. долара. DAT като група набраха над 45 млрд. долара миналата година за закупуване на криптоактиви, според Шабалин от B. Riley.

Сега обаче Strategy и всички останали компании трябва да направят лихвените и дивидентните плащания по този дълг. Това е проблем, защото техните криптоактиви в по-голямата си част не генерират паричен поток.

„Ако притежавате [акции на] Strategy, вие притежавате риска от биткойна плюс какъвто и да е корпоративен стрес, корпоративен риск, който те поемат“, каза в интервю портфолио мениджърът на RIA Advisors Майкъл Лебовиц.

Strategy наскоро се опита да набере повече капитал, за да поддържа инерцията, като се обърна към Европа през ноември, за да продаде безсрочни привилегировани акции с отстъпка, след като продажбите на привилегировани акции в САЩ не отговориха на очакванията. Но тези привилегировани акции, деноминирани в евро, вече са поевтинели под цената на предлагане.

Цената на акциите на Strategy. Графика: Bloomberg LP

Междувременно за по-малките компании трезори без толкова популярност възможностите за набиране на капитал са още по-трудни за намиране на фона на падащите криптоцени и намаляващия ентусиазъм на инвеститорите.

За Strategy очевидната следваща стъпка е да продаде част от своите криптоактиви, за да плати сметките си. И това е, което главният изпълнителен директор Фун Лъ сигнализира, че може да стане.

„Можем да продадем биткойни и бихме продали биткойни, ако се наложи да финансираме плащанията на дивиденти“, каза Лъ в подкаст.

По думите му ще разгледа тази опция, ако така наречената mNAV на компанията падне под 1 – представяне, което би предполагало, че пазарната стойност на компанията е паднала под стойността на нейните криптоактиви.

Тези коментари разтърсиха DAT индустрията, защото Сейлър многократно е казвал, че няма да продаде своите биткойни и ще купува още, когато цената падне.

„Продайте бъбрек, ако трябва, но запазете биткойните си“, пошегува се той в публикация от февруари в X.

Голямото безпокойство сега е, че компаниите трезори ще бъдат принудени да продават своите криптовалути, което ще намали цените на монетите, задействайки низходяща спирала.

„Ако има новина, която гласи, че Strategy е продала дори и три биткойна, мисля, че след всичко, което Майкъл Сейлър е казал за това, че никога няма да продаде и стотинка, хората ще започнат да поставят под въпрос цялата търговия с биткойни“, коментира Лебовиц.

Strategy създаде резервен фонд от 1,4 млрд. долара, за да покрие плащанията на дивиденти в близко бъдеще. Акциите на компанията все още са с над 1200% по-скъпи спрямо началото на покупка на биткойни през август 2020 г. Но те са напът да отчетат спад от 38% тази година.

Кризата при DAT компаниите рискува да се разпространи на по-широкия пазар, ако трейдърите използват заети пари, което може да ги принуди да продават, за да покрият исканията за обезпечение. Засега проблемите до голяма степен са прекъснали потока от новопоявяващи се компании трезори – и бума на активност на капиталовите пазари, който тя създаде.

Но има признаци, че може да има поне известна нова активност от малко по-високоструващи компании трезори, които да придобиват по-закъсалите си конкуренти, които струват по-малко от активите си.

Strive Inc., съоснована от бившия кандидат за президент от Републиканската партия Вивек Рамасвами, се съгласи да придобие Semler Scientific Inc. в сделка изцяло с акции през септември, обединявайки двете компании за съхранение на биткойни. Semler беше една от първите DAT компании и тази година поевтиня с 65%.

Рос Кармел, партньор в Sichenzia Ross Ference Carmel, очаква сливанията и придобиванията да се увеличат в сектора в началото на 2026 г., като поставя фокус върху възможността за поява на по-нататъшни проблеми.

Вероятно индустрията ще наблюдава повече структурирани сделки с ценни книжа, „които могат да бъдат използвани, за да се осигури на тези инвеститори по-голяма защита от понижения в тези сделки“, допълва Кармел.