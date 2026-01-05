IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Путин нареди ускоряване на икономиката и спад на инфлацията до началото на лятото

До началото на септември премиерът Михаил Мишустин трябва да разработи план за стратегическата преориентация на руската икономика до 2030 г.

19:53 | 05.01.26 г. 3
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Руският президент Владимир Путин одобри и възложи на премиера Михаил Мишустин и ръководителя на руската централна банка Елвира Набиулина отговорността за изпълнението на голяма част от целите, одобрени по време на Съвета за стратегическо развитие в началото на декември. За повечето от задачите срокът за изпълнение е до 1 юни, става ясно от публикация на сайта на Кремъл.

Сред тях са възстановяване на растежа на руската икономика, повишаването на събираемостта на данъците, повишаване на производителността на труда в ключови отрасли, както и удържане на инфлацията в диапазона 4-5%.

Двамата ще трябва да се погрижат и за мерките срещу демографските проблеми, включително и в частта за включване на мъжете в отглеждането на децата и подобряване на начина им на живот и запазване на репродуктивното им здраве.  

До 1 юни Путин очаква от премиера и губерньора още и доклад за въвеждане на иновативни технологии в икономиката, социалната сфера и държавното управление, включително изкуствен интелект, автономни системи и цифрови платформи.

Мишустин има броени дни, до 1 февруари, за да осигури финансиране, включително и от частни инвеститори, на национални проекти, които ще осигурят технологично лидерство на Русия, както и да изработи план за развитие на ключови населени места в Русия.

До началото на септември премиерът трябва да е готов с плана за структурните промени, които да бъдат осъществени до 2030 г.

Последна актуализация: 19:53 | 05.01.26 г.
икономиката на Русия Владимир Путин Михаил Мишустин
Най-четени новини
3
rate up comment 4 rate down comment 7
evlogi
преди 1 час
И Хитлер е бил така.Прогресивно се е влошавал към края на властването си...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 21 rate down comment 29
Скъсана_Ушанка
преди 4 часа
Хахааа, шизофрения в действие! А предишния път жужето беше наредило икономиката да станела високотехнологична...сега пияниците се чудят как да копаят въглища ама високотехнологично... може с оня новия робот, дето се оказа, че имало човек вътре...Хахахааааа
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 28 rate down comment 35
Доктор_Проктор
преди 4 часа
А да кацнат на Марс кога е последният срок , първи Ноември ли ?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
