Путин нареди ускоряване на икономиката и спад на инфлацията до началото на лятото

Руският президент Владимир Путин одобри и възложи на премиера Михаил Мишустин и ръководителя на руската централна банка Елвира Набиулина отговорността за изпълнението на голяма част от целите, одобрени по време на Съвета за стратегическо развитие в началото на декември. За повечето от задачите срокът за изпълнение е до 1 юни, става ясно от публикация на сайта на Кремъл.

Сред тях са възстановяване на растежа на руската икономика, повишаването на събираемостта на данъците, повишаване на производителността на труда в ключови отрасли, както и удържане на инфлацията в диапазона 4-5%.

Двамата ще трябва да се погрижат и за мерките срещу демографските проблеми, включително и в частта за включване на мъжете в отглеждането на децата и подобряване на начина им на живот и запазване на репродуктивното им здраве.

До 1 юни Путин очаква от премиера и губерньора още и доклад за въвеждане на иновативни технологии в икономиката, социалната сфера и държавното управление, включително изкуствен интелект, автономни системи и цифрови платформи.

Мишустин има броени дни, до 1 февруари, за да осигури финансиране, включително и от частни инвеститори, на национални проекти, които ще осигурят технологично лидерство на Русия, както и да изработи план за развитие на ключови населени места в Русия.

До началото на септември премиерът трябва да е готов с плана за структурните промени, които да бъдат осъществени до 2030 г.