Шефът на Deutsche Bank: Германците трябва да работят повече

Президентът на Deutsche Bank и на Федералния съюз на германските банки Кристиан Зевинг призова федералното правителство на Германия към по-бързи и по-дълбоки икономически реформи и подготви обществото за трудни решения, включително съкращения и по-голямо натоварване на пазара на труда.

„За да останем конкурентоспособни в дългосрочен план, трябва да приемем някои компромиси – и в крайна сметка ще трябва да работим повече“, заяви Зевинг в интервю за медийната група Funke. По думите му икономическата трансформация на страната няма как да успее без „неприятни решения“.

Зевинг подчерта, че предприетите досега от страна на правителството мерки не са достатъчни, за да осигурят устойчив по-висок растеж. Според него Берлин трябва да изпълни обявената си цел за повишаване на дългосрочния потенциален растеж над 1 процент, което изисква допълнителни структурни реформи.

„Федералното правителство още при встъпването си в длъжност заяви, че иска да повиши тенденцията на растеж над 1 процент. За това обаче са нужни още реформи“, посочи той.

По оценки на банковата асоциация германската икономика ще отбележи растеж до 1,5 процента през следващата година, след като през 2025 г. напредва бавно. Очаква се и леко подобрение на пазара на труда – броят на безработните вероятно ще намалее с около 100 000 души и ще падне под границата от три милиона.

Зевинг изрази увереност и по отношение на ценовата стабилност. Той очаква инфлацията в Германия и еврозоната да се стабилизира на около 2 процента през 2026 г., а времената на висока инфлация да са останали в миналото.

„В началото на следващата година инфлацията може за кратко да бъде малко по-ниска, но от днешна гледна точка е малко вероятно да има продължителен период под 2 процента“, каза той, като посочи като фактори експанзивната фискална политика, демографските промени и пренастройването на глобалните вериги за доставки.

По отношение на паричната политика Зевинг прогнозира запазване на основните лихвени проценти през 2026 г.

„Очакваме лихвите да останат до голяма степен непроменени“, заяви той, като напомни, че Европейска централна банка вече е дала сигнал, че счита настоящото ниво за подходящо.

/БТА/