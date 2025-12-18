Германия създаде фонд за 30 млрд. евро за мобилизиране на частни инвестиции

Германия стартира инициативата си Deutschlandfonds в размер на 30 млрд. евро, която има за цел да подкрепи конкурентоспособността на най-голямата икономика в Европа, като мобилизира частен капитал за инвестиции в енергийния преход, технологиите и промишлената модернизация, предава Ройтерс.

Фондът, координиран от министерствата на икономиката и финансите и задействан от държавната банка за развитие KfW, ще използва гаранции, заеми и дялово участие, за да намали риска при частните инвестиции.

Според KfW новите гаранции, които вече са одобрени от парламента за следващата година, съставляват 95% от общите средства.

Правителството определя фонда като „временно начално финансиране“ за икономическата трансформация на Германия след години на стагнация. Той цели да привлече около 130 млрд. евро допълнителни частни инвестиции.

Инициативата е насочена към три ключови сектора – промишленост и малките и средни компании, които се стремят към декарбонизация и проекти за критични суровини, енергийни дружества, инвестиращи в инфраструктура за възобновяема енергия, и стартиращи и разрастващи се предприятия в областта на дълбоките технологии, биотехнологиите и отбранителните технологии.

Готови за бъдещето

„Най-важното е да насочим частния капитал конкретно там, където се създават иновациите, където можем да направим веригите си на доставки по-устойчиви и да подготвим Германия за бъдещето“, заяви министърът на икономиката Катерина Райхе.

Конкретните мерки включват гаранции в размер до 8 млрд. евро за проекти за индустриална трансформация, гаранционна рамка в размер на 600 млн. евро за геотермални сондажи и разширено рисково финансиране.

KfW ще се опита също да започне да финансира износа на отбранителна продукция и да закупува секюритизации, за да подкрепи кредитирането на малките и средните предприятия.

Германската стартъп асоциация приветства плановете на правителството, като посочи големите пропуски във финансирането на стартъпите в страната.

В САЩ около 510 евро на човек от населението са инвестирани в стартиращи компании през 2024 г. спрямо едва 108 евро във Франция и 90 евро в Германия, съобщи асоциацията.

Новият фонд осигурява един милиард евро за стартъпи до края на 2030 г.