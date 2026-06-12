Бундесбанк: Германската икономика ще отбележи растеж през 2026 г.

Икономиката на Германия ще се възстановява по-бавно от очакваното заради войната на САЩ и Израел в Иран, но ще набере скорост през следващите години благодарение на мащабните фискални стимули. Това се посочва в доклад на Германската централна банка, цитиран от Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 0,5% през 2026 г., с 0,8% през 2027 г. и с 1,4% през 2028 г., изчислява Бундесбанк. Това представлява понижение на прогнозите за тази и следващата година спрямо предишните оценки от декември. Очаква се БВП да се задържи без промяна през второто тримесечие, преди леко да нарасне през третото.

„Рязкото увеличение на цените на енергоносителите заради конфликта в Близкия изток ще намали покупателната способност на домакинствата и потреблението“, посочва председателят на Германската централна банка Йоахим Нагел в изявление от петък. Въпреки това „икономическата активност ще набере отново инерция в рамките на нашия прогнозен хоризонт до 2028 г.“, добавя той.

Прогнозата потиска надеждите за бързо възстановяване след три години близо до стагнацията. Докато енергийният шок и сътресенията във веригите за доставки поради войната се разпространяват глобално, Германия е засегната точно когато очакваше да се възползва от публичните инвестиции в инфраструктурата и отбраната.

Данните поставят допълнителни съмнения върху способността на канцлера Фридрих Мерц да изпълни предвоенното си обещание, че 2026 г. ще бъде „година на растеж“. Германската централна банка обаче вижда държавните разходи за инфраструктура и отбрана като ключови за икономиката.

„Възстановяването ще бъде подкрепено от спадащите цени на енергоносителите, укрепването на световната икономика и най-вече от силните фискални стимули“, смята Нагел.

За да затвърди тенденцията, правителството се стреми към пробив в структурните реформи, които се обсъждат от месеци. Мерц обеща тази седмица да продължи с набор от „големи реформи“, докато в Берлин се обсъждат промени в здравеопазването, данъците и пенсионната система.

Бундесбанк очаква инфлацията да се ускори до 2,9% тази година и да се забави леко до 2,7% през 2027 г. За 2028 г. прогнозата е 1,9% - малко под целта на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Вчера ЕЦБ повиши лихвените проценти за първи път от 2023 г., за да предотврати трайно покачване на ценовия натиск, предизвикан от войната в Близкия изток. Йоахим Нагел заяви по-късно, че централните банкери са готови за ново повишение следващия месец, ако е необходимо.